Osam tipova 'prijateljica' koje je bolje izbjegavati u životu: 'Ostala sam užasnuta'

Dobre prijateljice jedan su od najvećih životnih darova. Zapravo, mogle bi biti jedna od najvažnijih stvari u životu. U srcu svakog društvenog kruga upravo su žene te koje organiziraju druženja i pružaju emocionalnu podršku kada je najpotrebnije.

Zbog toga je još bolnije kada vas iznevjere. Gotovo svaka žena ima sličnu priču o prijateljstvu koje je pošlo po zlu. Bilo bi dobro zapamtiti da ženska prijateljstva nisu uvijek čista ili altruistična, da su često transakcijska, ponekad zlonamjerna i gotovo uvijek komplicirana. Stoga, evo vodiča za prepoznavanje tipova prijateljica koje su opasne.

1. Ona koja zove samo kada joj nešto treba

Poznajete se godinama i uvijek ste vjerovale da nije važno koliko dugo se niste vidjele jer ćete uvijek ostati prijateljice. No, odnos počinje djelovati vrlo jednostrano kada vas ta žena kontaktira samo onda kada nešto treba.

Autorica Sasha Wilkins za Daily Mail je otkrila da je imala prijateljicu s fakulteta koja bi joj se javljala isključivo kada bi joj trebao krevet za prenoćiti, kada se htjela žaliti na svoju djecu ili moliti za usluge u zadnji čas. "Prijateljstvo mora biti dvosmjerna ulica, a kada ste vi jedina koja daje, to zapravo više nije prijateljstvo", istaknula je.

2. Prijateljica samo za dobra vremena

Proživjele ste neke divne trenutke, od plesanja u klubu na Ibizi u dvadesetima do analiziranja veza uz koktele u tridesetima. No, sada ste u opasnom razdoblju četrdesetih i pedesetih, kada život postane težak.

Bilo da se radi o bolesti, smrti roditelja, gubitku posla ili financijskoj krizi, ova prijateljica jednostavno ispari kada je najpotrebnija.

"Dvije moje bliske prijateljice nedavno su prolazile kroz liječenje karcinoma i ostala sam užasnuta kad sam čula da im se nekoliko osoba iz njihovog, nekoć dragocjenog, kruga prijatelja nije javilo niti jednom", napisala je Sasha.

3. Ona koja previše obećava

Ona tako rado želi pomoći! Obasipa vas pitanjem što može učiniti da vam olakša život u ovim teškim trenucima. Ali onda je nema nigdje na vidiku.

"Nakon razvoda, moja je majka nekoliko puta postala žrtva takvih osoba tijekom selidbe, vjerujući ljudima kada su joj obećavali pomoć. Na kraju je ostala sama i napuštena kod kuće, okružena kutijama, jer su oni odlučili da imaju pametnijeg posla", kazala je Sasha.

4. Superiorna i umišljena osoba

"Kada se moja najbolja prijateljica oporavljala nakon teškog poroda, zajednička prijateljica organizirala je da joj druge prijateljice naizmjence donose večeru za obitelj. Uzela sam slobodno poslijepodne kako bih s drugog kraja grada donijela skupe domaće lazanje s govedinom, što je za mene kao vegetarijanku bio pravi pothvat iz ljubavi, samo da bi mi ta ista zajednička prijateljica rekla da to nije pravi obrok za tu večer. Nezadovoljno je uzela moje jelo i zatvorila mi vrata pred nosom. To je ista ona žena koja mi je, kad sam joj ponudila da je odvezem na vikend putovanje, rekla da nije spremna voziti se u mojem kombiju", ispričala je Sasha.

5. Ona koja ne poštuje vaš budžet

Ova prijateljica ne može shvatiti da neki ljudi žive s ograničenim budžetom, a ponekad i bez ikakvog, te odbija svaki kompromis.

"Imala sam nekoliko takvih prijateljica dok sam radila u New Yorku. Predlagale bi susrete u nekom novom, luksuznom restoranu i uvijek prve sugerirale da podijelimo skupu bocu vina ili račun, iako su one naručile odrezak, a ja samo salatu kao predjelo jer je to sve što sam si mogla priuštiti. Jednom su tražile da podijelimo račun od 510 eura na tri osobe, a mlađa i gluplja 'ja' je pristala", otkrila je Sasha.

6. Ona koja izvrće istinu

Kada stvari ne idu po njenom, ova osoba izvrće istinu i remeti osjetljivu ravnotežu unutar grupe prijateljica.

"Nikada neću zaboraviti koliko mi je bilo drago posuditi vrijednu ogrlicu prijateljici za vjenčanje. Sve dok me nije uzbuđeno nazvala i rekla da njezin dizajner želi izravnati ogrlicu kako bi je pretvorio u ukras za glavu. Rekla sam 'ne', jer sam znala da bi to trajno oštetilo nakit. Nezadovoljno je prihvatila moju odluku, ali nisam shvatila koliko je zapravo bijesna sve dok je na djevojačkoj večeri nisam čula kako se jada da sam joj uništila planove za vjenčanje jer joj nisam dopustila da nosi moju ogrlicu. Naravno, propustila je spomenuti da ju je planirala djelomično uništiti, pa sam ja ispala negativka", napisala je Sasha.

7. Žena željna muške pažnje

Ovakva će žena učinit sve za mušku pažnju. Ne treba očekivati da će čuvati leđa prijateljici u bilo kojoj situaciji koja uključuje muškarce. Odbacit će prijateljicu brže od vrućeg krumpira čim se na horizontu pojavi zanimljiv muškarac i uvijek će se truditi prikazati sebe u boljem svjetlu.

Iako možda ne želi aktivno spavati s partnerom svoje prijateljice, sigurno će mu dati do znanja da bi to htjela, što može uzrokovati razne probleme.

"Sjećam se da sam u jednom londonskom baru razgovarala s muškarcem koji mi se jako sviđao, no kad sam se vratila iz toaleta, moja ga je 'prijateljica' strastveno ljubila. Kad sam je pitala zašto je to učinila, rekla je da joj se nije svidjelo što se tjedan prije muškarac koji se njoj sviđao više zanimao za mene, pa je odlučila da je sada njen red", kazala je Sasha.

8. Gaslighterica

"Ovo je prijateljica zbog koje počinjete sumnjati u sebe. Moja sestra živi s multiplom sklerozom, što ozbiljno ograničava njezine fizičke sposobnosti. Jedna nova prijateljica odbijala je vjerovati da mojoj sestri treba redovito drijemanje ili da joj bolest onemogućuje duge šetnje. Umjesto toga, neprestano joj je govorila da prestane biti lijena, zbog čega se moja sestra počela brinuti da preuveličava svoju bolest. Vrhunac je bio kada se ta prijateljica razboljela i zaključila da je toliko bolesna da možda i ona ima multiplu sklerozu, stanje za koje je prethodno tvrdila da je 'sve u glavi moje sestre'. Nije ju imala. I naravno, više nisu prijateljice", otkrila je Sasha.

Prepoznavanje ovih obrazaca je poziv na oprez i brigu o sebi. Prava, iskrena prijateljstva su dragocjena i vrijedi ih čuvati, no ključno je znati razlikovati podršku od iskorištavanja kako bismo zaštitili vlastitu dobrobit i sačuvali energiju za one koji to uistinu zaslužuju.

