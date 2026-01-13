Šest znakova da se vašoj prijateljici potajno sviđa vaš suprug

Dok je odbrojavanje do 2026. počinjalo, jeste li se zatekli kako manje brinete o vatrometu, a više o tome tko je stajao pokraj vašeg supruga kada je sat otkucao ponoć?

Skloni smo pretpostaviti da opasnost dolazi s očitih mjesta: od dadilje, tajnice ili žene u teretani. Ali što ako je osoba koja se previše približava vaša najbolja prijateljica? Uznemirujuća je istina da nešto neupitno pogrešno i dalje može djelovati uzbudljivo. Zaljubljenost između supruga i prijateljice može biti nabijena žudnjom upravo zato što prelazi granicu.

Kao savjetnica za veze i psihoterapeutkinja, Charlotte Fox Weber zna koliko je povjerenje ključno, ne samo u braku, već i u prijateljstvima. Također zna, kako kaže, kako bliskost rađa intimnost, a intimnost se lako može pretvoriti u privlačnost. Pa kako onda možete znati prelazi li interes vaše prijateljice prema vašem suprugu platonske okvire? Ovo su znakovi koje ste možda propustili i što učiniti ako sumnje ne nestaju.

Iskreno, vjerujete li mu?

Prije svega, zapitajte se zašto ste zabrinuti. Ako ne vjerujete u vjernost svog supruga, vrijedi razmisliti projicirate li taj strah na nevinu prijateljicu.

S druge strane, žene rijetko proganjaju muškarce za koje vjeruju da su potpuno nedostupni. Ako osjećate da bi vaš suprug mogao skrenuti s puta, moguće je da je i vaša prijateljica to primijetila. Ako ne vjerujete da bi on odbio njezine pokušaje, njezine namjere zaslužuju pomnije promatranje.

Postoji li među vama povijest rivalstva?

Možda ovo čitate s nevjericom. Sigurno vas bliska prijateljica ne bi tako izdala? No, ženska prijateljstva mogu biti daleko složenija nego što volimo priznati. Interes prijateljice za vašeg supruga nije uvijek samo stvar privlačnosti, već može biti i način rješavanja nekog napola zaboravljenog računa.

Rivalstva se zadržavaju, a zavist tinja. Ponekad poriv za natjecanjem pronalazi svoj najdestruktivniji izlaz upravo u vašem domu. Budimo iskreni: natjecanje može biti opojno. Stavite se u cipele takozvane "razaračice domova". Navesti muškarca da prevari ženu može djelovati kao snažna potvrda vlastite poželjnosti, superiornosti i kontrole. Ako je u vašem prijateljstvu uvijek postojala prikrivena struja rivalstva, možda se uopće ne radi o njemu, već o tome da vas nadmaši.

Uvijek staje na njegovu stranu

Kada se žalite na nesposobnost supruga da napuni perilicu posuđa ili organizira dječje rođendane, žuri li vaša prijateljica u njegovu obranu?

Naravno, dobri prijatelji nude perspektivu. Ali ako ne možete imati katarzično jadikovanja bez da ona skoči u njegovu obranu, to može ukazivati na poljuljanu lojalnost i pogrešno usmjerenu naklonost.

Govori vam da ste 'predobri za njega'

Ako joj se povjerite o bračnim poteškoćama, čini li se neobično energičnom umjesto zabrinutom? Ona to može predstaviti kao osnaživanje, potičući vas da napustite vezu koju smatra "toksičnom" ili "nedovoljno dobrom". Iako takav savjet ponekad može biti dobronamjeran, može služiti i drugoj svrsi: čišćenju puta za nju.

Ako vam instinkt govori da prestanete dijeliti detalje o svom braku s njom, poslušajte ga. Moguće je da prikuplja informacije, uči gdje su pukotine i što bi vašem suprugu moglo nedostajati.

Seksualno nabijene priče? Budite na oprezu!

Muškarci su često vizualno i seksualno vođeniji nego što to vole priznati. Ako vaša prijateljica neprestano dijeli previše detalja o svom seksualnom životu, zlobno se šali ili flertuje pod krinkom humora, možda pokušava preoblikovati način na koji je vaš suprug vidi. Te priče, kako analizira psihoterapeutkinja Charlotte Fox Weber za Daily Mail, nisu slučajne. One sade ideje.

Imaju vezu koja vas isključuje

Ako otkrijete da su se dopisivali, sastajali ili provodili vrijeme zajedno bez vašeg znanja, trebala bi se upaliti zvona za uzbunu. Čak i ako je njihovo prijateljstvo nevino, tajnost stvara intimnost, a intimnost stvara priliku. Jednom sam radila sa ženom koja je bila zahvalna kada je njezina najbolja prijateljica ponudila motivirati njezinog supruga da počne trčati. Njih dvoje su se povezali tijekom redovitih treninga. U roku od godinu dana, oba braka su bila gotova.

Što biste onda trebali učiniti?

Riječ opreza. Iz mog iskustva, ljudi često traže izdaju izvana umjesto da se suoče s vlastitom nelagodom. Prije nego što iznesete optužbe, zapitajte se potiču li vaše strahove krivnja, ogorčenost ili nezadovoljstvo u vašem braku. Ako ste istinski sigurni i u svoju vezu i u prijateljstvo, ne činiti ništa može biti najmudriji potez.

Ako nemir potraje, suočite se s njim smireno i izravno. Pokušajte s nečim jednostavnim, poput: "Imam osjećaj da se možda razvija neka simpatija i to mi stvara nelagodu." Ne možete spriječiti privlačnost. Ali možete biti jasni u pogledu očekivanja i uvjeravanja koja su vam potrebna.

U zdravim brakovima, nevine simpatije mogu proći bez posljedica. I da, ponekad saznanje da je vaš partner poželjan može unijeti svježu energiju u vaš seksualni život. Ali vjerujte svojim instinktima. Kada se nešto čini pogrešnim, obično i jest.

