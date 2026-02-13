Hrvati otkrili je li u redu provjeravati partnerove poruke na mobitelu? 'Svi lažu velikim slovima'

U eri pametnih telefona i stalne povezanosti, pitanje koliko je prihvatljivo provjeravati partnerove poruke postalo je tema o kojoj se sve češće razgovara.

Dok neki vide mobitel kao sredstvo kontrole, drugi ga smatraju privatnom stvari, a granica između opreza i sumnje često je tanka. Zato smo vas pitali na Facebooku Net.hr-a: "Je li u redu partneru provjeravati poruke na mobitelu?" Gdje je granica?

Povjerenje izgubljeno sumnjom

Mnogi naglašavaju da sama potreba da se pogleda partnerov mobitel često znači da je povjerenje već narušeno. Jedna žena kaže: "U trenutku kad posegneš prstima prema ekranu mobitela svog partnera, povjerenje je već 'preminulo'... a 'uzrok smrti' je prethodio potrebi da se sumnja potvrdi. Je li prihvatljivo potvrditi svoje sumnje? Možda bi bolje pitanje bilo... je li potrebno, kad je 'sjeme sumnje već posijano?"

Sličan stav dijeli i muškarac koji ističe kako transparentnost uklanja sumnju: "Vjerujte mi - ako nijedan partner ne skriva, zaključava, i za svoj mobitel ne kaže kako je to privatna stvar - da drugi neće imati želje ni potrebe tražiti mu nešto u mobitelu. Iz vlastitog iskustva znam da dokle god nema skrivanja, nema ni sumnje, a čim počne skrivanje, to je znak da nešto kreće u krivom smjeru."

Profesorica starije generacije dodaje kritiku opsesije mobilnim uređajima, podsjećajući na vrijeme kada komunikacija nije bila trenutačno dostupna.

"Ja ću kao netko stariji (65) reći da je toliko posvećivanje pažnje i pridavanje značaja tim mobitelima bolesnije od dileme 'kontrolirati ili ne'. Pa to je živi užas! Donedavno sam predavala odraslim ljudima u školi stranih jezika - pišem primjere na ploču, okrenem se, nitko živ ne gleda napisano, odrasli ljudi ispod klupe tipkaju - pa to je niže od vrtićkog uzrasta! Čekaju kao teški ovisnici kojima se ruke tresu da zvoni i da mogu pokupiti mobitele iz kutije u koju sam im rekla da ih stave jer - o strahote - kod mene nije bilo tipkanja na satu! To je bolesno! Pa čovjek kao profesor ima osjećaj da bi neki prije dopustili da im ruku odrežeš nego da se ne mogu javiti tih sat i pol koliko traje nastava! 'Moram stalno biti dostupan!' Ne moraš 24/7! Živjeli smo (barem moja generacija) pedesetak godina bez njih, živi smo, radimo, dogovaramo se, ali ne mora sve biti istu sekundu! Život nije instant juha iz vrećice! Pa više se nitko (oprostite na izričaju, nije baš pristojno za profesoricu) ne zna ni popišati bez WhatsAppa, screenshotova, glasovnih poruka! Sve je vrit otišlo", iskreno je napisala.

Nije u redu provjeravati

Jedna čitateljica pojašnjava kako je ključ u radu na kvaliteti veze, a ne u traženju skrivenih dokaza. "Ne. Znamo si šifre, ali ne ulazimo jedan drugome u poruke. Ako sam sretna i zadovoljna, zašto bih kopala da pronađem nešto što bi to pokvarilo ili da riskiram da mi voljena osoba bude razočarana sa mnom i mojom sumnjom? A ako nisam sretna i želim od svoje veze više i bolje, tada se treba poraditi na kvaliteti veze, iskomunicirati to, popravljati ili završiti."

Brojne žene izričito tvrde da provjera poruka nikada ne bi trebala biti prihvatljiva.

"Bože sačuvaj, nikada", "Ne, tako se ne stječe povjerenje", "Ne, ako nema povjerenja, nema ni zdravog odnosa", "Ne, njegov mob njegova privatnost, moj moja. I šlus", "Naravno da ne! Nikada se ne treba srozavati na taj nivo", komentirale su mnoge žene.

Prihvatljivo je provjeriti poruke

S druge strane, neki smatraju da u vezama s punom transparentnošću provjeravanje mobitela nije problem, već dio otvorenog odnosa. "Naravno da je, ako smo zajedno onda nema tajni između nas. Nekoga i to čini sretnim i utješnim kad ljudi vide kako se oni vole na fejsu", napisao je jedan muškarac.

Drugi navode da mobiteli trebaju biti dostupni oba partnera, bez skrivanja: "Moj mobitel je otključan, njegov isto. Ako ga što zanima neka slobodno pogleda... Ja ništa ne skrivam."

"Naravno da su naši mobiteli dostupni jedno drugome, i to, nema se što kriti u braku. Gdje se mobiteli ne uzimaju jedan drugom i brane, tu se velike ljubavne veze skrivaju", poručio je drugi muškarac.

Jedna žena je opisala praktičan pristup: "Meni je muž još na početku veze rekao da se mogu uvijek javiti na njegov mobitel, nema šifru, kao ni ja! Ne želimo ništa skrivati jedno pred drugim."

Iako neki naglašavaju da većina ljudi zapravo ne provjerava mobitele, neki smatraju da otvorenost i dalje zahtijeva pažnju. "Evo gledam i ne vjerujem, 95 posto kao nitko ne gleda, a treba pregledati. Danas svi lažu velikim slovima... Sve se vidi, bolje nego vjerovati susjedima", zaključila je jedna čitateljica.

Podijelite s nama vaše mišljenje u komentarima.

