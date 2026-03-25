Europski div povlači gotovo 100 tisuća električnih vozila: Ove serije su problematične

Grupa Volkswagen povlači gotovo 100 tisuća električnih vozila marki VW i Cupra zbog problema s visokonaponskim baterijama koji bi mogli izazvati požar, izvijestila je u utorak njemačka Savezna uprava za motorni promet (KBA).

Izvješće savezne uprave sa sjedištem u Flensburgu navodi niz mogućih problema, od paljenja žute kontrolne lampice i kraćeg razmaka između punjenja do potencijalnog rizika od požara.

Povlače oko 94.000 vozila

Glasnogovornik Volkswagena potvrdio je da povlače vozila širom svijeta zbog baterijskog modula koji ne zadovoljava tehničke specifikacije.

Grupa povlači modele Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 i ID.Buzz, proizvedene između 24. lipnja 2023. i 23. kolovoza 2024., kao i na Cuprin model Born proizveden između 7. veljače 2022. i 21. travnja 2024.

Ukupno je obuhvaćeno oko 94.000 vozila, od čega gotovo 75.000 Volkswagenovih i više od 19.000 vozila marke Cupra.

Prema KBA-i, otklanjanje kvara uključuje ažuriranje softvera i testiranje baterije, a po potrebi i zamjenu pojedinih baterijskih modula.

Iz Volkswagena ističu da je mogućnost toplinskog preopterećenja vrlo rijetka, no u ekstremnim slučajevima takav kvar može dovesti do požara.

Prema podacima KBA-e, materijalna šteta i ozljede nisu do sada zabilježeni.

Tvrtka je sama otkrila problem i pregledava sva vozila kako bi u potpunosti uklonila eventualni rizik.

