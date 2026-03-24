Cijene goriva bukte i prijeti nestašica: Je li krajnje vrijeme za automobil na struju?

Rat na Bliskom istoku potaknuo je snažan rast cijena goriva u cijelom svijetu, strahuje se i od mogućih nestašica pa posljednjih dana svjedočimo ogromnim redovima na benzinskim postajama gdje vozači panično tankaju automobile do vrha 'za svaki slučaj'.Upravo ova kriza, za koju je premijer Andrej Plenković nedavno izjavio da će biti najveća u ovoj generaciji, potaknula je ponovno na razmišljanje i propitkivanje - je li možda došlo vrijeme za alternativu? Je li rješenje u automobilima na struju? Što se uopće sve danas nudi?

Posve je jasno kako automobilska industrija prolazi kroz jednu od najvećih transformacija u svojoj povijesti. Sve su prisutniji električni modeli, ali i hibridi koji kombiniraju najbolje od oba svijeta. Za kupce to znači veći izbor – ali i veću dilemu.

U Hrvatskoj je lani prema podacima Centra za vozila Hrvatske bilo 12.605 električnih vozila, a dostupno je oko dvije tisuće punionica. Po broju novoregistriranih električnih vozila, Hrvatska je sa 1,8 posto na dnu Europske unije. Spomenimo samo da je taj udio u Danskoj 51, a u Norveškoj čak 90 posto!

Tehnologija budućnosti ili još uvijek kompromis?

Električni automobili (EV) u posljednjih su nekoliko godina napravili ogroman iskorak. Njihova popularnost raste, ali uz prednosti dolaze i određeni izazovi.

Prednosti električnih automobila

Jedna od najvećih prednosti električnih vozila su niži troškovi korištenja. Električna energija je u pravilu jeftinija od benzina ili dizela, a sami automobili imaju znatno manje pokretnih dijelova. To znači manje servisa, manje kvarova i općenito jednostavnije održavanje.

Druga važna stavka je utjecaj na okoliš tijekom vožnje. Električni automobili ne proizvode ispušne plinove, što ih čini posebno pogodnima za gradske sredine gdje je kvaliteta zraka često problem.

Tu je i udobnost vožnje. EV-ovi su gotovo nečujni, bez vibracija tipičnih za klasične motore, a ubrzanje je linearno i vrlo uglađeno. Upravo zbog toga mnogi vozači prvi put osjete razinu komfora koju klasični automobili teško mogu ponuditi.

Ne treba zanemariti ni performanse. Zahvaljujući trenutnom isporučivanju okretnog momenta, električni automobili često ubrzavaju brže od usporedivih benzinskih ili dizelskih modela.

Na kraju, mogućnost punjenja kod kuće donosi veliku praktičnost. Za mnoge vozače to znači da više ne moraju planirati odlazak na benzinsku postaju – automobil se puni preko noći, spreman za novi dan.

RTL je nedavno razgovarao s jednim vlasnikom električnog automobila koji je rekao da mu je s pet električnih automobila koji su radili 50 do 70 kilometara dnevno, godišnji račun za struju bio 86 eura, dakle zanemarivo. Istovremeni, udruga Strujni krug dala je slijedeću računicu: put od Zagreba do Splita u jednom smjeru s benzincem stoji 45 eura, ako vozite dizel 35, a s električnim automobilom svega 6 eura ako ste ga napunili doma. Na punionicama, ovisno o vrsti, taj se trošak penje od 16 do 55 eura.

Nedostaci električnih automobila

Unatoč napretku, električni automobili i dalje imaju višu početnu cijenu. Iako se razlika smanjuje, EV-ovi su često skuplji od klasičnih vozila iste klase, što može biti prepreka kupcima.

Jedan od najčešće spominjanih problema je ograničen domet. Iako moderni modeli nude sve više kilometara po punjenju, vozači i dalje osjećaju tzv. 'range anxiety', posebno na duljim putovanjima ili u zimskim uvjetima. Iako, treba reći kako se na tržištu već pojavljuju Ev-ovi s dometima od po 800 i 900 kilometara.

Vrijeme punjenja također je izazov. Čak i na brzim punionicama, punjenje traje znatno dulje nego točenje goriva, što može otežati planiranje putovanja.

Velik faktor je i infrastruktura. Iako se mreža punionica širi, ona još uvijek nije jednako razvijena kao mreža benzinskih postaja, a dostupnost i pouzdanost mogu varirati.

Na kraju, iako su ekološki prihvatljiviji u vožnji, proizvodnja baterija ima značajan utjecaj na okoliš, posebno zbog eksploatacije sirovina poput litija.

Ovdje također treba spomenuti i trošak održavanja nakon što istekne jamstvo. Naime, slučaj iz Norveške, zemlje koja ima najveći udio električnih automobila, potiče na razmišljanje. Njima sada prvi veliki val električnih automobila počinje ulaziti u ozbiljniju starost od 8 do 10 godina, a jamstva za baterije i električne komponente polako završavaju. Sada se javljaju korisnici i kažu da će mnogi električni automobili postati manje-više bezvrijedni kada jamstva isteknu.

"Za one od nas koji voze prve generacije električnih automobila, budućnost se čini više kao slijepa ulica. Kada jamstvo istekne, automobil se od prijevoznog sredstva pretvara u ekonomsku bombu", kaže Helge Johnsen za Motor.no.

Nedavno mu se pokvario električni automobil koji je trebao voziti još mnogo godina, ali ugrađeni punjač se pokvario nakon što je isteklo sedmogodišnje jamstvo. Pokazalo se da bi zamjena bila gotovo jednako skupa kao i vrijednost cijelog automobila.

Stara škola koja još uvijek ima adute

Klasični automobili i dalje dominiraju cestama, i to s dobrim razlogom. Njihove prednosti su rezultat desetljeća razvoja i optimizacije.

Prednosti klasičnih automobila

Najveća prednost je brzina točenja goriva. U svega nekoliko minuta automobil je spreman za nastavak puta, što je posebno važno za vozače koji često putuju na duge relacije.

Drugi ključni faktor je razvijena infrastruktura. Benzinske postaje su dostupne gotovo svugdje, što vožnju čini jednostavnom i bez stresa.

Klasični automobili su često i pristupačniji za kupnju. Niža početna cijena čini ih dostupnijima širokom krugu kupaca.

Tu je i veći domet. Jedan spremnik goriva omogućuje stotine kilometara vožnje bez zaustavljanja, što je i dalje velika prednost u odnosu na većinu električnih vozila.

Osim toga, riječ je o provjerenoj tehnologiji. Servisna mreža je široka, mehaničari su dobro upoznati s tehnologijom, a rezervni dijelovi su lako dostupni.

Nedostaci klasičnih automobila

Glavni nedostatak su visoki troškovi goriva. Cijene benzina i dizela često variraju i dugoročno predstavljaju značajan trošak, posebica sada kada cijene zbog rata na Bliskom istoku lete u nebo..

Održavanje je također skuplje zbog većeg broja pokretnih dijelova. Redoviti servisi, zamjene ulja, filtera i drugih komponenti povećavaju ukupne troškove vlasništva.

Veliki problem predstavlja i utjecaj na okoliš. Emisije CO₂ i drugih štetnih plinova negativno utječu na zdravlje ljudi i klimatske promjene.

Tu su i buka i vibracije, koje su neizbježne kod motora s unutarnjim izgaranjem i smanjuju ukupnu udobnost vožnje.

Na kraju, klasični motori imaju nižu energetsku učinkovitost, jer se velik dio energije goriva gubi u obliku topline.

Hibridi – kompromis koji ima smisla

Hibridni automobili kombiniraju motor s unutarnjim izgaranjem i električni pogon, čime pokušavaju spojiti prednosti obje tehnologije.

Prednosti hibridnih automobila

Najveća prednost je smanjena potrošnja goriva, osobito u gradskoj vožnji gdje električni motor preuzima dio opterećenja.

Hibridi nude i veliku fleksibilnost – u gradu mogu voziti djelomično na struju, dok na duljim relacijama koriste klasični motor bez ograničenja dometa.

Za razliku od potpuno električnih vozila, ovdje nema straha od prazne baterije, jer je motor na gorivo uvijek dostupan.

Još jedna prednost je što kod većine hibrida nije potrebno vanjsko punjenje, što ih čini jednostavnima za korištenje bez dodatne infrastrukture.

U konačnici, hibridi imaju i niže emisije u odnosu na klasične automobile, posebno u gradskoj vožnji.

Nedostaci hibridnih automobila

Glavni nedostatak je složenost sustava. Kombinacija dva pogona može značiti potencijalno skuplje održavanje i popravke.

Hibridi su obično skuplji od klasičnih automobila, iako su često povoljniji od potpuno električnih modela.

Kod standardnih hibrida, vožnja isključivo na struju je ograničena, dok plug-in hibridi zahtijevaju punjenje kako bi ostvarili puni potencijal.

Dodatna baterija i komponente znače i veću masu vozila, što može utjecati na učinkovitost izvan grada.

Također, prednosti hibrida najviše dolaze do izražaja u gradskoj vožnji, dok su na autocesti razlike u potrošnji manje izražene.

Koji je izbor najbolji?

Na kraju, što je bolje? Odgovor na to pitanje zapravo ovisi o načinu korištenja.

Električni automobili su odličan izbor za gradske vozače i svakodnevne potrebe, gdje dolaze do izražaja njihova ekonomičnost i jednostavnost korištenja. Također, ako imate kuću ili vlastiti priključak za punjenje automobila u primjerice garaži, auto na struju polako postaje jako ozbiljan izbor.

S druge strane, klasični automobili i dalje nude veću fleksibilnost, posebno za duga putovanja i situacije gdje infrastruktura za punjenje nije razvijena.

A hibridi? Oni predstavljaju odličan kompromis – nude ekonomičnost bez ograničenja dometa i bez potrebe za promjenom navika.

U praksi, hibridi se danas često nameću kao najuravnoteženije rješenje, dok električni automobili predstavljaju smjer u kojem industrija ide. Klasični motori, iako pod pritiskom, još će dugo ostati dio svakodnevice. Najvažnije je odabrati vozilo koje odgovara vašim stvarnim potrebama – jer upravo tu leži prava vrijednost svake tehnologije.

