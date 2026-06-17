Kao tinejdžer zaigrao protiv Jugoslavije i upisao se u povijest

Sedamnaestogodišnji reprezentativac Sjeverne Irske Norman Whiteside najmlađi je igrač koji je ikada nastupio na svjetskim prvenstvima.

S točno 17 godina i 41 danom Whiteside, veznjak Manchester Uniteda, ušao je u igru na Svjetskom prvenstvu 1982. u Španjolskoj i u utakmici proti Jugoslavije ušao u povijest.

Foto: Sofascore

Whiteside je tada postao najmlađi igrač ikada koji je nastupio na SP-u i koji je desetljećima držao veliki Pelé.

Na tom Mundijalu Whiteside je igrao ključnu ulogu u reprezentaciji Sjevere Irske i pomogao joj da stigne do drugog kruga.

Nažalost, karijeru prepunu obećanja, u kojoj je osvojio dva FA kupa s Unitedom, prerano je prekinula teška ozljeda koljena. S terena se povukao sa samo 26 godina.

Njegov doseg ostao je nedodirljiv, a najbliže mu je prišao kamerunski napadač Samuel Eto'o, koji je 1998. zaigrao sa 17 godina i 98 dana.