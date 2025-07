Otočki nogomet zavijen je u crno: preminuo je legendarni golgeter

Preminuo je Willie Irvine. Legendarni sjevernoirski napadač preminuo je u 83. godini života. Irvine je istinska legenda engleskog nogometa, a posebice Burnleyja.

Za taj, ove sezone premijerligaški klub, nastupio je 148 puta i zabio čak 97 pogodaka. Igrao je još za Preston North End i Brighton. Karijeru je morao prekinuti već s 29 godina zbog teškog loma noge. Nakon nogometa, radio je za aviokompaniju, a nastavio je iskazivati svoju ljubav prema Burnleyju vodeći turističke ture po stadionu Turf Moor.

We are devastated to hear of the passing of Burnley legend, Willie Irvine.



A remarkable goalscorer who was truly adored in our town.



Our thoughts are with his wife, Rita; his sons, Darren, Stephen and Jonathan and all of their families.



Rest in Peace, Willie.#twitterclarets pic.twitter.com/l1z6ulQzjp