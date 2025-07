Liverpool je pripremio poseban detalj na dresu za svoga poginulog nogometaša

Nogometaši Liverpoola nosit će amblem s natpisom "Zauvijek 20" na svojim dresovima i jaknama ove sezone Premier lige u spomen na svog bivšeg napadača Dioga Jotu koji je poginuo u prometnoj nesreći u Španjolskoj prije tri tjedna.

Klub je u subotu također najavio posebnu komemoraciju koja uključuje minutu šutnje uoči prve utakmice Liverpoola sezone protiv Bournemoutha 15. kolovoza.Tisuće cvijeća, šalova, transparenata i drugih poklona položeno je ispred Anfielda otkako su Jota i njegov brat Andre Silva umrli.

Klub je rekao da su uklonjeni tijekom proteklog tjedna i pohranjeni, dok će se cvjetni pokloni kompostirati i koristiti u cvjetnim gredicama na klupskim lokacijama, uključujući Anfield, AXA trening centar i AXA trening centar Melwood.

Već je obljavljeno da će dres s brojem 20 biti umirovljen

Preostali artefakti bit će reciklirani i korišteni za stvaranje trajne spomen-skulpture koja će postati središnja točka sjećanja na Anfieldu.

Liverpool je već nakon konzultacija s Jotinom obitelji objavio da će njegov dres s brojem 20 biti povučen iz upotrebe na svim razinama kluba, uključujući žensku i akademsku momčad.

Navijači mogu otisnuti natpis "Diogo J. 20" na dresovima u klupskim trgovinama, a profit će ići LFC Foundationu, službenoj dobrotvornoj organizaciji kluba. Zaklada se obvezala stvoriti program za lokalni nogomet u Jotino ime.

Cvijeće će biti položeno i prije početka predsezonskih utakmica u Hong Kongu, Tokiju i na Anfieldu.

