Bila je uporna i tražila odgovor: 'Nemojte samo šutjeti. Simptomi mogu biti neobični'

Laura Rowley (43) primijetila je simptom koji bi mnogi povezali isključivo s trudnoćom ili dojenjem - iscjedak iz dojke. No, kako nije bila trudna, taj neobičan znak bio je početak puta koji ju je doveo do šokantne dijagnoze i spoznaje da simptomi raka dojke mogu biti daleko raznolikiji od dobro poznate kvržice.

Od hormonalnog problema do strašne sumnje

Sve je počelo sredinom 2023. godine kada je Laura, poslovna suradnica za razvoj iz Devona u Engleskoj, primijetila iscjedak iz bradavice na desnoj dojci. "Kada je počela laktacija, bilo mi je neugodno, to zaista nije nešto što očekujete", ispričala je. Prva dijagnoza upućivala je na povišenu razinu prolaktina, hormona koji regulira stvaranje mlijeka, pa su joj propisani lijekovi za uravnoteženje.

Međutim, terapija joj je uzrokovala mučninu, a iscjedak se nije zaustavljao. Ubrzo je primijetila i novu promjenu na istoj dojci - pojavila su se "udubljenja" na koži. To ju je nagnalo da se u rujnu iste godine ponovno javi liječniku obiteljske medicine. Ovog puta, pregled je otkrio i kvržicu te je hitno upućena u Centar za bolesti dojke.

Tamo ju je dočekala neugodna istina. "Čim sam skinula grudnjak, po svačijem licu mogla sam vidjeti da znaju o čemu se radi", prisjetila se Laura. Liječnik joj je rekao kako postoji 99 posto šanse da je riječ o karcinomu. "Držala sam se za onaj jedan posto nade da nije, ali kada su stigli rezultati biopsije, potvrdili su da imam HER2-negativan rak dojke drugog stupnja", kazala je.

Liječenje, oporavak i neočekivane posljedice

U studenom 2023. Laura je podvrgnuta operaciji koja je trajala tri sata. U jednom zahvatu obavljena je mamoplastika radi uklanjanja kancerogenog tkiva i rekonstrukcija dojke, a uklonjeno je i šest limfnih čvorova. Uslijedilo je deset ciklusa radioterapije uz pet dodatnih, pojačanih sesija.

Budući da je tumor bio potaknut estrogenom, propisana joj je i hormonska terapija tamoksifenom. "U osnovi, estrogen je hranio rak", objasnila je. Ova terapija gurnula ju je u prijevremenu menopauzu, koja je sa sobom donijela valunge, umor i, kako kaže, "maksimalnu mentalnu maglu".

Tijekom cijelog procesa velika podrška bio joj je suprug Jamie (54), koji je i sam imao iskustvo borbe s teškom bolešću. Godine 2009. pobijedio je rak bubrega, stoga je iz prve ruke razumio kroz što Laura prolazi.

Što je galaktoreja i zašto je važno poznavati sve simptome?

Laurin slučaj ističe važnu činjenicu: simptomi raka dojke nisu uvijek očiti. Iscjedak iz dojke kod žena koje nisu trudne ili ne doje naziva se galaktoreja. Iako najčešće nije znak raka, nikada ga se ne smije ignorirati. Galaktoreja sama po sebi nije bolest, već simptom nekog temeljnog stanja. Najčešći uzrok je povišena razina hormona prolaktina, do koje mogu dovesti različiti čimbenici, uključujući određene lijekove, biljne dodatke, tumore hipofize ili poremećaje štitnjače.

Manveet Basra iz organizacije Breast Cancer Now naglašava važnost redovitih samopregleda. "Laurina priča važan je podsjetnik da budete svjesni bilo kakvih promjena na svojim dojkama i da ih uvijek provjerite kod liječnika", rekla je Basra. Mnoge žene znaju da kvržica može biti simptom, no treba obratiti pozornost i na iscjedak iz bradavice, udubljenja ili nabiranje kože te promjene u veličini ili obliku dojke, piše Mirror.

U udruzi savjetuju jednostavan pristup u tri koraka: Dodirnite svoje grudi kako biste osjetili nešto novo ili neobično. Pogledajte postoje li vidljive promjene. I na kraju, svaku novu promjenu provjerite sa svojim liječnikom.

Laura danas želi podići svijest upravo o tome. "Želim da ljudi znaju da laktacija može biti simptom - nije uvijek riječ samo o kvržici", poručuje. "Ako niste sigurni, govorite, razgovarajte s bliskim prijateljima, obitelji, bilo kime. Nemojte samo šutjeti. Simptomi mogu biti neobični, ali svejedno trebate nazvati liječnika i otići na pregled. To je toliko važno. Osjećam olakšanje što smo otkrili uzrok i zahvalna sam što smo ga uhvatili na vrijeme."

