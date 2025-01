Obratite se liječniku ako na jastuku uočite ovaj problem: ''To bi mogao biti znak raka''

Manje poznati simptom potencijalno smrtonosne bolesti mogao bi se pojaviti ujutro na vašim jastucima i posteljini, upozavaju stručnjaci. Izrazito jako noćno znojenje koje ostavlja trag može u nekim slučajevima biti znak raka.

Simptomi raka obično ovise o mjestu gdje je bolest ''napala'' tijelo. Na primjer, uporan kašalj može ukazivati na rak pluća, dok krv u stolici može upozoravati na rak crijeva. No postoje manje karakteristični simptomi koji se lako mogu previdjeti ili pogrešno protumačiti. Noćno znojenje spada u ovu kategoriju.

Sasvim je normalno oznojiti se noću do određenog stupnja, a na to može utjecati temperatura u sobi, kao i to dijelite li krevet s partnerom. No ako se često budite, a tijelo, plahte i jastuk su vam natopljene znojem, to bi mogao biti znak upozorenja na rak.

"Većina ljudi se znoji tijekom noći. Ako se redovito budite s mokrim plahtama, trebali biste o tome razgovarati s liječnikom opće prakse. Zabrinjavajuće noćno znojenje obično je ono kada su odjeća i posteljina potpuno mokri, iako su uvjeti za spavanje super'', savjetuje NHS.

Cancer Research UK navodi "vrlo jako noćno znojenje" kao opći simptom raka. Međutim, to može biti i nuspojava lijekova ili manje ozbiljnih bolesti. "Noćno znojenje ili visoka temperatura (groznica) mogu biti uzrokovane infekcijama ili nuspojavama određenih lijekova. Takve simptome često doživljavaju žene u razdoblju menopauze. Ipak razgovarajte s liječnikom ako imate jako, snažno noćno znojenje ili neobjašnjive groznice'', navode.

NHS dodaje da neki oblici raka mogu izazvati više znojenja nego inače. To uključuje:

Rak bubrega

Tumor zametnih stanica

mezoteliom

Leukemiju

Uznapredovali medularni karcinom štitnjače

Karcinoidne tumore

Hodgkinov limfom

Rak kostiju

Non-Hodgkinov limfom

Rak prostate

Foto: Pexels

Leukemia Care otkriva da približno 30 posto pacijenata s tom bolešću doživljava noćno znojenje kao simptom. ''Nije neobično znojiti se tijekom noći, pogotovo ljeti kada vam soba ili posteljina postanu prevrući'', napominju. ''Međutim, jako noćno znojenje koje se javlja do te mjere da su vam posteljina ili pidžama mokre, unatoč tome što spavate u hladnom okruženju, ponekad to može biti znak leukemije."

Napominju kako postoji razlika između redovitog noćnog znojenja i onog uzrokovanog rakom. "Problem može biti ako se redovito znojenje budi noću i ne možete se rashladiti. Kao da ste upravo izašli iz bazena i legli u krevet'', kažu.

NHS preporučuje da razgovarate s liječnikom opće prakse ako:

se noću znojite i neobjašnjivo gubite na težini

imate visoku temperaturu (ili osjećate vrućinu i drhtavicu), kašljete ili imate stalni proljev

osjećate redovito noćno znojenje koje vam ometa san ili izaziva zabrinutost.

