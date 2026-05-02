U autu britanskih tablica vozač (25) 'pao' s 13 kilograma kokaina na Bajakovu

PU vukovarsko srijemska izvijestila je kako su u četvrtak oko 22.15 sati na graničnom prijelazu Bajakovo u redovnoj kontroli vozača (25) koji je prelazio granicu u automobilu registracijskih oznaka Velike Britanije podumnjali da prevozi drogu,

Tijekom granične kontrole i pregledom vozila policijski službenici su uočili više paketa te posumnjali da se u njima nalazi opojna droga. Temeljem sudskog naloga obavljena je pretraga osobnog automobila gdje je pronađeno ukupno 13,540 kg kokaina, kao i novac za kojeg sumnjamo da potječe iz počinjenja kaznenih djela.

Droga i novac su privremeno oduzeti, a nad 25-godišnjakinjom je provedeno kriminalističko istraživanje, kojim je utvrđena sumnja da je počinio kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Pranje novca. Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske, a kaznena prijava protiv njega upućena je nadležnom državnom odvjetništvu.

