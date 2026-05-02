KAKAV ULOV /

U autu britanskih tablica vozač (25) 'pao' s 13 kilograma kokaina na Bajakovu

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Osumnjičeni 25-godišnjak uz kaznenu prijavu zbog sumnje da je počinio kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Pranje novca predan pritvorskom nadzorniku

2.5.2026.
7:34
Tajana Gvardiol
Zeljko Lukunic/PIXSELL
PU vukovarsko srijemska izvijestila je kako su u četvrtak oko 22.15 sati na graničnom prijelazu Bajakovo u redovnoj kontroli vozača (25) koji je prelazio granicu u automobilu registracijskih oznaka Velike Britanije podumnjali da prevozi drogu, 

Tijekom granične kontrole i pregledom vozila policijski službenici su uočili više paketa te posumnjali da se u njima nalazi opojna droga. Temeljem sudskog naloga obavljena je pretraga osobnog automobila gdje je pronađeno ukupno 13,540 kg kokaina, kao i novac za kojeg sumnjamo da potječe iz počinjenja kaznenih djela.

Droga i novac su privremeno oduzeti, a nad 25-godišnjakinjom je provedeno kriminalističko istraživanje, kojim je utvrđena sumnja da je počinio kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Pranje novca. Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske, a kaznena prijava protiv njega upućena je nadležnom državnom odvjetništvu.

BajakovoGranicaPu Vukovarsko SrijemskaDrogaKokain
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
