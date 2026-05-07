Gotovo 270 ljudi palo zbog droge! Policija sve češće zapljenjuje famozni ivermektin

Gotovo 270 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom uhićeno je, a 66 kriminalnih skupina je razbijeno u sklopu policijske operacije provedene u 90 zemalja, objavio je u četvrtak Interpol.

Organizacija je posebno zabrinuta zbog zloupotrebe antiparazitskih proizvoda, odnosno njihove upotrebe izvan propisanog ili legalnog medicinskog konteksta.

Operacija "Pangea XVIII", provedena u ožujku na svim kontinentima rezultirala je i zapljenom više od šest milijuna ilegalnih lijekova, vrijednih 15,5 milijuna dolara, stoji u priopćenju za javnost međunarodne organizacije kriminalističke policije sa sjedištem u Lyonu.

Među zaplijenjenim nelicenciranim ili krivotvorenim lijekovima pronađeni su lijekovi za erektilnu disfunkciju, sedativi, lijekovi protiv bolova, antibiotici i pomoćna sredstva za prestanak pušenja.

"Zahvaljujući online tržištima i neformalnim lancima opskrbe, kriminalci mogu iskoristiti rupe u propisima pa su im ciljna skupina ljudi koji traže brze ili pristupačne načine liječenja" rekao je glavni tajnik Interpola Valdecy Urquiza, koji je upozorio na "ozbiljne, čak i fatalne" posljedice.

Nagli porast zlouporabe antiparazitskih lijekova

Organizacija je zamijetila i "nagli porast" zapljene antiparazitskih lijekova, posebno lijekova protiv glista odobrenih samo za veterinarsku upotrebu.

Pronađeni lijekovi, ivermektin i fenbendazol, prodavali su se kao alternativni tretmani karcinoma u takozvanim "kompletima za liječenje raka", stoji u objavi Interpola koji ističe da "takve tvrdnje nisu potkrijepljene nikakvim znanstvenim dokazima". Upotreba ove vrste proizvoda uočena je još u vrijeme pandemije covida-19, objavio je Interpol.

Potražnja za farmaceutskim proizvodima povezanim s raznim "performansama" i "načinom života", poput steroida i peptida, i dalje raste "potaknuta popularnošću bodybuildinga i fitnessa", dodaje Interpol.

Jedan od značajnijih slučajeva operacije predstavlja otkrivanje tajnog pogona za proizvodnju lijekova u Bugarskoj. Ondje su zaplijenjeni milijuni tableta, ampula i injekcijskih proizvoda.

U Burkini Faso vlasti su zaplijenile 384.000 antibiotskih kapsula, a u Obali Bjelokosti u jednom je vozilu otkrivena tona krivotvorenih tableta ibuprofena.

