Domaća pjevačica razvela se nakon 12 godina: 'Bolje dobar razvod nego loš brak'

Riječka pjevačica s dugogodišnjom švedskom adresom, Paola Valić Bekić (44), nakon duge medijske šutnje, ponovno je dospjela u javnost. Nedavno je za naš portal ispričala kako se vraća glazbi. Novi singl 'Trauma' ne označava samo povratak na scenu, već i osobnu prekretnicu, emotivnu ispovijest i simboličan novi početak.

No, očito to nije bila jedina novost u životu glazbenice. U intervju za Hype TV, ispričala je kako je njezin 12-godišnji brak s Hrvojem Bekićem, kojeg zna od 14 godine života, došao kraju.

'Naši su se životni putevi razišli. Nismo imali zajedničke ciljeve i interese. Shvatila sam da je bolje zbog svih da se raziđemo. Svaki razvod je težak. Puno je bolji dobar razvod nego loš brak koji gledaju djeca', rekla je Paola i dodala kako imaju korektan odnos zbog sina. Nadovezala se kako je preseljenje u Norvešku, kamo je otišla na nagovor danas bivšeg supruga, presudilo njihovoj vezi.

Početak u Oslu za Paolu je bio vrlo težak, našla se bez posla, prijatelja, a ni jezična barijera nije olakšavala stvari. Kako bi zaradila za život, prihvatila je poslove čišćenja.

'Čistila sam stanove, gradilišta, čak i WC-e. To je bio dobar trening za ego. Razmišljala sam kako se dogodilo da ja, koja sam jučer pjevala na bini, sad tu čistim. Suze nisu padale prema dolje, one su padale po tim pločicama', opisala je kći poznate HRT-ove urednice Jasne Burić u intervjuu za Hype TV.

U nedavnom intervju za Net.hr, Paola je dala naslutjeti kako su teški dani iza nje, te da je napokon krenulo sretnije razdoblje, a posebno je radosna jer je glazba ponovno njezina stvarnost. Rekla nam je tada par riječi o svojoj novoj pjesmi 'Trauma'.

'Iza svakog osmijeha može stajati borba'

'Svi prolazimo kroz lomove, samo što ne vidimo tuđe bitke jer gledamo život kroz vlastite oči. I tu često upadamo u zamku, sudimo, uspoređujemo, a zapravo nemamo pojma što netko drugi nosi u sebi. Ova pjesma je moj glas, ali i ogledalo. Podsjetnik da iza svakog osmijeha može stajati borba koju ne razumijemo i da bi možda svi trebali biti nježniji jedni prema drugima kad bismo to stvarno shvatili', ispričala je tada Paola.