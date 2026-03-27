Dinamo objavio video Maksimira: 'Lomiš ga, a on se ne da'

Zagreb je posljednja dva dana na udaru kiše i silovitog vjetra, a osim automobila, drveća i krovova zgrada, "stradao" je i jedan od simbola hrvatske metropole – Maksimirski stadion.

U videu koji su objavili iz Dinama vidi se kako je jak vjetar otpuhao ceradu podno Maksimirskog sjevera, ali i odnio klupe za pričuvne igrače.

Uz objavu štete na stadionu Dinamo je napisao: "Lomiš ga, a on se ne da", na što su brojni navijači izrazili žaljenje:

"Volimo ga najviše, ali srušite ga što prije", "Volim naš dom, ali vrijeme je da ode u povijest i da naš voljeni Dinamo dobije dom kakav zaslužuje", "Tužni prizori najdražeg mjesta u gradu" – samo su neki od komentara na društvenim mrežama na kojima je Dinamo objavio video koji možete pogledati ispod.

Lomiš ga, a on se ne da 💎 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) March 27, 2026

