VJETAR JE UČINIO SVOJE /

Dinamo objavio video Maksimira: 'Lomiš ga, a on se ne da'

Dinamo objavio video Maksimira: 'Lomiš ga, a on se ne da'
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Navijači žaluju zbog stanja Maksimira i iščekuju novi stadion

27.3.2026.
12:39
Sportski.net
Zagreb je posljednja dva dana na udaru kiše i silovitog vjetra, a osim automobila, drveća i krovova zgrada, "stradao" je i jedan od simbola hrvatske metropole – Maksimirski stadion.

U videu koji su objavili iz Dinama vidi se kako je jak vjetar otpuhao ceradu podno Maksimirskog sjevera, ali i odnio klupe za pričuvne igrače.

Uz objavu štete na stadionu Dinamo je napisao: "Lomiš ga, a on se ne da", na što su brojni navijači izrazili žaljenje:

"Volimo ga najviše, ali srušite ga što prije", "Volim naš dom, ali vrijeme je da ode u povijest i da naš voljeni Dinamo dobije dom kakav zaslužuje", "Tužni prizori najdražeg mjesta u gradu" – samo su neki od komentara na društvenim mrežama na kojima je Dinamo objavio video koji možete pogledati ispod.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
