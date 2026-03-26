Kako je nogometaš otkrio atletiku: Novo lice trči brže nego itko u Hrvatskoj

Igrao je u Dinamu, trenirao u kampu Arsenala, ali ozljeda je prekinula njegov nogometni put. Okrenuo se atletici - i danas je višestruki državni rekorder i peti na svijetu na 800 metara. On je Marino Bloudek - s njim je razgovarala Helena Barić.

Od slomljene noge do petog mjesta na Svjetskom prvenstvu. Marino Bloudek danas trči brže nego itko u Hrvatskoj.

Iako je sportsku karijeru započeo kao nogometaš, život je ipak imao drukčije planove.

"S Arsenalom sam bio na jednom turniru s njima. Bili smo prvi. I bio sam u kampu njihovom redovito. Isto tako, za Dinamo sam bio na jednom turniru u Kurilovcu gdje smo isto osvojili zlato, tako da imam jedna lijepa sjećanja iz nogometa, ali na kraju te, ajmo reći, nogometne karijere mi se dogodio jedan lom noge."

Ali Marino bez sporta nije mogao živjeti, i dok je trenirao da se vrati nogometu - otkrio je atletiku. I kad stane na stazu, sve oko njega utihne.

"Skroz sam fokusiran na utrku. Doslovno ne čujem ni publiku jedino ako je netko u publici kao tipa moja zaručnica ili trener. Ali da, to je jedna brza disciplina gdje nemamo vremena za neko drugo razmišljanje, nego smo sto posto fokusirani na utrku i koncentrirani smo na neke pravovremene odluke."

A zaručnica Natalija Švenda je najveća podrška jer je i sama atletičarka i hrvatska rekorderka. Njihova ljubavna priča zaokružena je tamo gdje je sve i počelo - zarukama na atletskoj stazi.

Ove sezone Marino samo ruši rekorde. Prvo balkanski pa onda tri državna - na 800, pa 1500 metara i u štafeti. Sve je to vodilo do finala Svjetskog prvenstva.

"Prvo je bila mala nevjerica, ali opet mi je bilo jedno veliko olakšanje da sam uspio ono što sam znao da mogu i da su mi se zapravo moji treninzi sav trud isplatili. A u finalu sam stvarno bio već na početku utrke najsretniji jer sam ušao u finale."

A finale je čini se samo početak, jer granice postoje da bi ih on rušio. Hrvatska atletika pronašla je novo lice, a Marino Bloudek sve više ubrzava.

