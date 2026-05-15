Krvavi obračun na terasi kafića: Cure detalji o pokušaju ubojstva u Dubravi

Zagrebačka policija izvijestila je o pokušaju ubojstva u Dubravi u četvrtak popodne. Sve se navodno odvilo u Koledinečkoj ulici na terasi ugostiteljskog objekta kada je 63-godišnjak prišao drugom muškarcu (40) i ozlijedio ga oštrim predmetom oko 17.35 sati.

Teško ozlijeđenom 40-godišnjaku pomoć je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Počinitelj je uhićen na licu mjesta i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.