Legendarna tenisačica u 45. godini se vraća na Roland Garros nakon pola desetljeća pauze

Francuska teniska javnost ponovno će gledati Venus Williams na Roland Garrosu nakon petogodišnje pauze. Sedmerostruka Grand Slam pobjednica nastupit će u konkurenciji parova na French Openu 2026. godine, gdje će igrati u paru s Amerikankom Hailey Baptiste.

Williams se, prema dostupnim informacijama Associated Pressa, neće natjecati u pojedinačnoj konkurenciji, što su potvrdili organizatori nakon objave službenog popisa sudionika. Njezin povratak označava i njezin prvi nastup na pariškoj zemlji nakon duže stanke, a pravo nastupa izborila je na temelju kombiniranog renkinga s partnericom.

Veza Venus Williams s Roland Garrosom traje već desetljećima i obilježena je brojnim uspjesima. Osim što je u karijeri bila broj 1 i u pojedinačnoj i u konkurenciji parova, na pariškoj zemlji ostvarila je i niz značajnih rezultata.

U konkurenciji parova, zajedno sa sestrom Serenom Williams, osvajala je naslov u Roland Garrosu 1999. godine te ponovno 2010. godine. U pojedinačnoj konkurenciji najveći rezultat u Parizu ostvarila je 2002. godine, kada je igrala finale upravo protiv svoje sestre Serene, u jednom od najpoznatijih međusobnih dvoboja u povijesti Grand Slam turnira, koji je na koncu mlađa sestra osvojila.

Više od dva desetljeća nakon prvog pariškog naslova u parovima, Williams se ponovno vraća na zemljanu podlogu Roland Garrosa, ovoga puta s novom partnericom.

Njezin povratak dolazi nakon još jednog povijesnog trenutka početkom godine na Australian Openu, gdje je sa 45 godina postala najstarija tenisačica u glavnom ždrijebu turnira u Melbourneu.