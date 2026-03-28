UEFA žestoko kaznila Dinamo i Luku Stojkovića zbog incidenata u Belgiji

Luka Stojković dobio je tri utakmice kazne zbog crvenog kartona kojeg je dobio u uzvratnoj utakmici doigravanja za osminu finala Europske lige između Genka i Dinama.

Stojković je ošamario igrača Genka u produžecima i dobio izravan crveni karton. UEFA-ina pravila kažu da izravan crveni karton znači automatski jednu utakmicu suspenzije, a za teže prekršaje kazna je tri utakmice koliko je disciplinska komisija dala i Dinamovu veznom igraču.

To znači da će Dinamo u prve tri europske utakmice sljedeće sezone morati igrati bez Luke Stojkovića. Osim igračke suspenzije, klub je ponovno udaren po džepu zbog nesportskog ponašanja dijela navijača.

Dinamo je dužan platiti ukupno 51.750 eura kazne zbog ubacivanja predmeta na teren tijekom utakmice. Dodatnih 5.000 eura zagrebački klub mora uplatiti izravno belgijskom Genku kao naknadu za štetu nastalu na stadionu.

