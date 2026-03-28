BEZ MILOSTI /

UEFA žestoko kaznila Dinamo i Luku Stojkovića zbog incidenata u Belgiji

Foto: JILL DELSAUX/BELGA/PIXSELL

Stojković je ošamario igrača Genka u produžecima i dobio izravan crveni karton

28.3.2026.
17:52
Sportski.net
Luka Stojković dobio je tri utakmice kazne zbog crvenog kartona kojeg je dobio u uzvratnoj utakmici doigravanja za osminu finala Europske lige između Genka i Dinama.

Stojković je ošamario igrača Genka u produžecima i dobio izravan crveni karton. UEFA-ina pravila kažu da izravan crveni karton znači automatski jednu utakmicu suspenzije, a za teže prekršaje kazna je tri utakmice koliko je disciplinska komisija dala i Dinamovu veznom igraču.

To znači da će Dinamo u prve tri europske utakmice sljedeće sezone morati igrati bez Luke Stojkovića. Osim igračke suspenzije, klub je ponovno udaren po džepu zbog nesportskog ponašanja dijela navijača.

Dinamo je dužan platiti ukupno 51.750 eura kazne zbog ubacivanja predmeta na teren tijekom utakmice. Dodatnih 5.000 eura zagrebački klub mora uplatiti izravno belgijskom Genku kao naknadu za štetu nastalu na stadionu.

DinamoEuropska LigaGenkLuka StojkovićUefa
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
