Preokret na Maksimiru: Najskuplje pojačanje se vraća brže nego što se mislilo!

Situacija u Maksimiru posljednjih dana mijenja se iz sata u sat, a ono što je do jučer izgledalo kao veliki problem, sada se pretvara u razlog za optimizam.

Nakon što je Dinamo učvrstio prednost na vrhu ljestvice ispred pratitelja iz Splita, stigla je loša vijest o novoj ozljedi Ismaëla Bennacera. Alžirski veznjak prethodno se dogovorio s izbornikom Vladimirom Petkovićem da preskoči reprezentativno okupljanje kako bi se u Zagrebu što bolje oporavio, no tijekom treninga ponovno je osjetio probleme, što je izazvalo zabrinutost u klubu.

Prve procjene nisu bile ohrabrujuće i činilo se da bi Bennacer mogao izbivati dulje vrijeme, pa čak i da je možda odigrao posljednje minute u dresu Dinama. Međutim, situacija se ubrzo promijenila.

Kako javljaju Sportske novosti, nakon dodatnih liječničkih pregleda utvrđeno je da ozljeda nije teže prirode kako se u početku mislilo. Oporavak ide u dobrom smjeru, a postoji realna mogućnost da se Bennacer vrlo brzo vrati u konkurenciju za momčad.

U Dinamu već računaju na njegov povratak u sljedećem kolu HNL-a, kada na Maksimir stiže Osijek. Utakmica je na rasporedu 4. travnja, a Bennacer bi se mogao naći barem na klupi, što bi bio značajan poticaj za momčad u završnici sezone.

Podsjetimo, Bennacer se s problemima s ozljedama bori još od početka godine. Prvu je zadobio u siječnju, u ranoj fazi nastavka prvenstva, kada je morao napustiti teren već u 23. minuti susreta protiv Osijeka. Nakon toga propustio je čak deset utakmica; sedam u prvenstvu, dvije europske i jednu kup utakmicu.

Dodatne poteškoće imao je i nakon nastupa na Afričkom kupu nacija, gdje je također vukao manje zdravstvene probleme. Zbog svega toga, ove sezone skupio je tek 13 nastupa u HNL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Superbike sezona se nastavlja u Portugalu: Tko će biti najbrži?