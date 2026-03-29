Predsjednika hrvatske navijačke skupine nisu pustili u Srbiju, sada je stigao njegov odgovor

Predsjednik navijačke skupine Kohorta Osijek Fran Jurić zajedno s dvojicom prijatelja pokušao je jučer ući u Srbiju, ali su u tome spriječeni od strane službenika na granici, piše Sib.net.hr.

Nakon što su ih na graničnom prijelazu Bezdan zadržali tri sata, vraćeni su u Hrvatsku bez puno objašnjenja.

Nedugo nakon toga u medijima naklonjenim vladajućoj stranci objavljeni su tekstovi kako je “ustašama zaprijećen ulazak” zbog straha od utjecaja na izbore koji se u dijelu Srbije održavaju danas. Dodali su i kako je već ranije boravio u Srbiji na Vidovdan kad su se tamo održavali masovni prosvjedi protiv vlasti.

Također, objavljen je i podatak kako su u Srbiji za svoje djelovanje dobivali dnevnicu od 50 do 70 eura kako bi sudjelovali u izazivanju incidenata.

Kohorta odlučno negira bilo kakvu povezanost

O svemu se pak oglasila i sama Kohorta i njezin predsjednik koji su odlučno demantirali bilo kakvu povezanost s događanjima u susjednoj zemlji.

“Navijačka skupina Kohorta Osijek, kao ni ja osobno, nismo i nikad nećemo sudjelovati u bilo kakvim dešavanjima u susjednoj zemlji. Moj put u Srbiju bio je isključivo privatne prirode i ni na koji način nije povezan s političkim događanjima”, kratko nam je izjavio Fran Jurić u nedjelju tposlijepodne.

Dodao je i kako je ostale insinuacije i konstrukcije medija potpuno bespredmetno dalje komentirati s obzirom da iste nemaju nikakve dodirne točke s stvarnošću.

Očito je kako se napetosti između Hrvatske i Srbije (bespotrebno) nastavljaju nakon što je Hrvatska na granici zaustavila neke srpske dužnosnike kao i povjesničare, objavio je Sib.net.hr.

