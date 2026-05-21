Majke se potukle na maturalnoj večeri: Snimke iz Cazina su s drugog planeta

Majke dvoje učenika fizički su se sukobile na maturalnoj večeri u bosanskohercegovačkom gradu Cazinu, piše portal Crna hronika.

Prema riječima svjedoka, incident se dogodio na proslavi mature u JU II Srednja škola Cazin, a navodno je sve počelo zbog gužve i pokušaja zauzimanja mjesta bliže crvenom tepihu radi fotografiranja maturanata.

Svađa je ubrzo prerasla u fizički obračun, zbog čega su reagirali prisutni roditelji i gosti koji su pokušali smiriti situaciju. Na mjesto događaja stigla je i policija koja je intervenirala kako bi spriječila daljnji sukob.

Kaos na maturi

Fotografije i snimke incidenta ubrzo su se proširile društvenim mrežama, gdje mnogi komentiraju kako je proslava mature ostala u sjeni neprimjerenog ponašanja odraslih.

"Dok su maturanti slavili kraj jednog životnog poglavlja, veče u Cazinu obilježila je i neprijatna scena među roditeljima. Umjesto podrške i ponosa, došlo je do svađe i fizičkog obračuna koji je šokirao prisutne.

Matura treba biti noć uspomena, muzike i osmijeha mladih ljudi, a ne mjesto sukoba i ružnih scena pred djecom koja su čekala svoj najljepši trenutak", naveli se na Instagram stranici. Za sada nije poznato hoće li protiv sudionica biti poduzete određene mjere.