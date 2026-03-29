BEZ MILOSTI /

Navijači Tottenhama jedva dočekali Tudorov odlazak: 'Napokon, hvala Bogu. Najgori trener u povijesti'

Foto: CARLOS JASSO/AFP/Profimedia

Tudor je na klupi Tottenhama izdržao samo 44 dana

29.3.2026.
20:36
M.G.
CARLOS JASSO/AFP/Profimedia
Nakon svega sedam utakmica i 44 dana provedenih na klupi Tottenhama, hrvatski stručnjak Igor Tudor (47) više nije menadžer Spursa.

Londonski klub je u nedjelju objavio  kako je postignut sporazumni raskid ugovora.

Kao Tudorovi potencijali nasljednici engleski mediji navode Talijana Roberta De Zerbija (46) ili Engleza Seana Dychea (54), a navijači Spursa na društvenim mrežama su imali svakojake reakcije ne to što Tudor više nije trener. Neki su pozdravili tu odluku i krtizirali Tudora, dok su drugi kritizirali kluba, pogotovo zato jer je hrvatskom treneru prije nekoliko dana preminuo otac

U nastavku prenosimo neke od komentara navijača Tottenhama:

"Napokon, sada dovedite nekoga tko će nas spasiti".

"Hvala Bogu da je gotovo. Čovjek je uspio uništiti i ono malo samopouzdanja što je ostalo u ekipi".

"Sramotno je otpustiti čovjeka kojem je tek umro otac. Gdje je ljudskost?"

"Najgori trener u povijesti kluba. Nula pobjeda u ligi. Neka ide i onaj tko ga je doveo."

"44 dana predugo. Njegova taktika visokog pritiska s našim sporim braničima bila je recept za katastrofu"

"Odluka je loša. 44 dana nije dovoljno vremena za nikakvu ocjenu. Klub je pokazao manjak strpljenja i poštovanja u teškom trenutku za njega."

"Gledati Tottenham pod Tudorom bilo je bolno. Izgledali smo kao momčad iz Championshipa."

POGLEDAJTE VIDEO: Bulega kao da je lansiran iz praćke: Kakav je ovo start iz snova bio...

Igor TudorNavijačiTottenham
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
