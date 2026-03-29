Navijači Tottenhama jedva dočekali Tudorov odlazak: 'Napokon, hvala Bogu. Najgori trener u povijesti'

Nakon svega sedam utakmica i 44 dana provedenih na klupi Tottenhama, hrvatski stručnjak Igor Tudor (47) više nije menadžer Spursa.

Londonski klub je u nedjelju objavio kako je postignut sporazumni raskid ugovora.

Kao Tudorovi potencijali nasljednici engleski mediji navode Talijana Roberta De Zerbija (46) ili Engleza Seana Dychea (54), a navijači Spursa na društvenim mrežama su imali svakojake reakcije ne to što Tudor više nije trener. Neki su pozdravili tu odluku i krtizirali Tudora, dok su drugi kritizirali kluba, pogotovo zato jer je hrvatskom treneru prije nekoliko dana preminuo otac

U nastavku prenosimo neke od komentara navijača Tottenhama:

"Napokon, sada dovedite nekoga tko će nas spasiti".

"Hvala Bogu da je gotovo. Čovjek je uspio uništiti i ono malo samopouzdanja što je ostalo u ekipi".

"Sramotno je otpustiti čovjeka kojem je tek umro otac. Gdje je ljudskost?"

"Najgori trener u povijesti kluba. Nula pobjeda u ligi. Neka ide i onaj tko ga je doveo."

"44 dana predugo. Njegova taktika visokog pritiska s našim sporim braničima bila je recept za katastrofu"

"Odluka je loša. 44 dana nije dovoljno vremena za nikakvu ocjenu. Klub je pokazao manjak strpljenja i poštovanja u teškom trenutku za njega."

"Gledati Tottenham pod Tudorom bilo je bolno. Izgledali smo kao momčad iz Championshipa."

