Upitno pomicanje kazaljki sata: Deset prednosti i deset mana ljetnog računanja vremena

Dvaput godišnje, milijuni ljudi diljem svijeta sudjeluju u ritualu koji istovremeno spaja i dijeli - pomicanju kazaljki na satu. Ljetno računanje vremena (DST), praksa pomicanja sata jedan sat unaprijed tijekom proljeća i vraćanja ujesen, uvedeno je s plemenitim ciljem boljeg iskorištavanja dnevnog svjetla i uštede energije. Međutim, više od stoljeća nakon prve primjene, rasprava o njegovoj stvarnoj koristi i štetnosti ne jenjava.

Ideja, koju je u šaljivom eseju prvi predložio Benjamin Franklin još 1784. godine, formalno je zaživjela tijekom Prvog svjetskog rata kao mjera za uštedu ugljena. Od tada do danas, oko 60 zemalja svijeta nastavlja ovu praksu, no sve je više glasova koji pozivaju na njezino ukidanje, piše Britannica.com.

Dok jedni tvrde da dulje večeri potiču gospodarstvo i smanjuju kriminal, drugi upozoravaju na ozbiljne posljedice za zdravlje i produktivnost. Vrijedi li pomicanje kazaljki stresa i izgubljenog sata sna? U galeriji saznajte deset ključnih argumenata za i protiv.