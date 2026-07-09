Znamo što će Milanović napraviti s revolverom kojeg mu je poklonio Erdogan: Evo gdje će biti izložen

Turski predsjednik Erdogan svakom je čelniku koji je sudjelovao na samitu NATO-a u Ankari darovao personalizirani revolver s ugraviranim imenom te kutiju streljiva.

Među čelnicima je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović.

Kako nam je otkriveno iz Ureda predsjednika, i služba za protokol Ureda PRH zaprimila je taj poklon.

"Služba za protokol zapisnički je evidentirala poklon kao vlasništvo Republike Hrvatske kako to propisuje zakon. Poklon je odmah predan voditelju osiguranja Predsjednika Republike te je pohranjen sukladno svim zakonom predviđenim sigurnosnim procedurama. Kako je riječ o specifičnom poklonu, Služba za protokol Ureda PRH obratit će se Muzeju policije s namjerom da im preda poklon kao trajni izložak", odgovorili su za RTL Danas.

Foto: Screenshot Reuters

O kakvom je revolveru riječ?

A o kakvom je oružju riječ? Riječ je o pištolju Sarsilmaz SR 38 i kutiji bojevog streljiva.

Prema Reutersu, ovo je rijetki revolver turske proizvodnje sa šest metaka, a čija je proizvodnja u međuvremenu obustavljena. Revolveri su bili smješteni u ukrasnu kutiju s turskom zastavom i logotipom NATO-a te pločicom s tekstom: "Gumusay, prvi revolver proizveden u našoj zemlji".