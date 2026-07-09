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Erdogan liderima NATO-a darovao revolvere i streljivo, neki su poklon ostavili u Turskoj

Erdogan liderima NATO-a darovao revolvere i streljivo, neki su poklon ostavili u Turskoj
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Foto: Radecka/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan uručio je čelnicima na summitu NATO-a u Ankari neobičan dar

9.7.2026.
7:46
Hina
Radecka/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan uručio je čelnicima na summitu NATO-a u Ankari neuobičajen dar - pištolje i kutiju bojevog streljiva.

Glasnogovornik njemačke vlade rekao je u srijedu za dpa da je Merzov revolver predan njemačkom veleposlanstvu kako bi se proveo postupak zakonitog uvoza te potom uvrstio u zbirku službenih darova.

Britanski premijer Keir Starmer ranije je novinarima tijekom leta kući rekao da je Erdogan svim čelnicima na summitu uručio isti dar, pri čemu je svako oružje bilo gravirano imenom primatelja, izvijestili su The Guardian i Press Association.

Starmer ostavio revolver u Turskoj

Prema tim navodima, Starmer je svoj revolver ostavio u Turskoj kako bi bio onesposobljen, iako je Erdogan priložio dokument kojim se odriče izvoznih ograničenja. Uvoz oružja u Ujedinjeno Kraljevstvo prekršio bi, naime, stroge britanske zakone o vatrenom oružju.

Iz ureda turskog predsjednika zasad nisu odgovorili na upit agencije dpa o darovanju oružja.

Summit Nato-aRedžep Tajip ErdoganTurskaNato
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