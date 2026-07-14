Drama kod Velike Gorice: Iz auta pucao na vozilo u kojem su bili mladić i njegova obitelj

Zagrebačka policija (PUZ) objavila je detalje dramatične pucnjave koja se odvila u ponedjeljak navečer u Lazini Čičkoj kod Velike Gorice.

Prema dosad utvrđenim informacijama, mladić (27) je oko 20.10 sati iz vozila u pokretu ispalio nekoliko hitaca na drugo vozilo.

Unutra bila njegova obitelj

Za volanom tog vozila, koje je također bilo u pokretu, bio je 29-godišnjak, a unutra su se nalazili i članovi njegove obitelji.

Ozlijeđenih srećom nije bilo, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi rasvijetlila sve okolnosti događaja.