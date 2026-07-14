FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OGLASILA SE POLICIJA /

Drama kod Velike Gorice: Iz auta pucao na vozilo u kojem su bili mladić i njegova obitelj

Drama kod Velike Gorice: Iz auta pucao na vozilo u kojem su bili mladić i njegova obitelj
×
Foto: Ilustracija: Tomislav Miletic/PIXSELL

Ozlijeđenih srećom nije bilo

14.7.2026.
10:08
Erik Sečić
Ilustracija: Tomislav Miletic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Zagrebačka policija (PUZ) objavila je detalje dramatične pucnjave koja se odvila u ponedjeljak navečer u Lazini Čičkoj kod Velike Gorice. 

Prema dosad utvrđenim informacijama, mladić (27) je oko 20.10 sati iz vozila u pokretu ispalio nekoliko hitaca na drugo vozilo.

Unutra bila njegova obitelj 

Za volanom tog vozila, koje je također bilo u pokretu, bio je 29-godišnjak, a unutra su se nalazili i članovi njegove obitelji.

Ozlijeđenih srećom nije bilo, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi rasvijetlila sve okolnosti događaja. 

PolicijaVelika GoricaPucnjava
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike