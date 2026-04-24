Vandal (49) devastirao pravoslavnu crkvu skoro sat vremena prije nego što je ulovljen

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, opisanog u članku 235. stavku 1. u svezi s člankom 87. stavkom 21. Kaznenog zakona, na štetu vjerskog objekta.

Podsjetimo, u četvrtak smo objavili fotografije vandaliziranih vrata, dvorišta i ograde Saborne crkve Preobraženja Gospodnjeg na zagrebačkom Cvjetnom trgu koje je netko devastirao u noći. Prema fotografijama se vidi da je većina štete napravljena bacanjem stolica iz obližnjih kafića. Policija je naknadno potvrdila da su priveli jednog muškarca.

Sada su potvrdili sumnju da je osumnjičeni oko dva sata pod utjecajem alkohola od 1.39 promila došao na adresu u Zagrebu, Ulica Sv. Preobraženja, s ciljem da ošteti, uništi ili učini neuporabljivom tuđu stvar. Time je počinio zločin iz mržnje zbog vjeroispovijesti tako što je prikladnim alatom razbio četiri zidne rasvjete na stepeništu ulaza.

Galamio i iznosio riječi mržnje

Također, 49-godišnjak je iznad ulaznih vrata u objekt razbio vitraj, dok je s druge strane objekta savinuo dvije kamere video nadzora. S terasa obližnjih ugostiteljskih objekata bacio je četiri stolice, nakon čega je bacio cvijeće ispred ulaznih vrata objekta te u dvorište. Tu nije bio kraj protupravnom ponašanju - uzeo je crijevo za navodnjavanje koje je bacio u blizini ulaznih vrata.

Nakon počinjenja kaznenog djela, oko 2.50 sati na Ilici, uočili su ga policijski službenici. Osumnjičeni 49-godišnjak je tada imao kantu za smeće koju je počeo nositi prema vjerskom objektu s namjerom da ispred njega istrese otpad. Pri navedenom je galamio i iznosio riječi mržnje. Osumnjičeni je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Prouzročena je neutvrđena materijalna šteta. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni će, uz kaznenu prijavu, biti predan pritvorskom nadzorniku.

