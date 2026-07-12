Mladić na romobilu bori se za život nakon sudara s automobilom

U prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 22.30 sati u Pirovcu teško je ozlijeđen vozač električnog romobila.

Nesreća se dogodila na raskrižju državne ceste D8 s Ulicom put sv. Ante i Ulicom dr. Franje Tuđmana. U sudaru su sudjelovali muškarac (30) na električnom romobilu i automobil slovenskih registracija kojim je upravljao slovenski državljanin (75).

Vozač romobila zadobio je teške ozljede opasne po život te je prevezen u KBC Split.

Policija provodi izvide kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.