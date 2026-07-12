FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOROR U PIROVCU /

Mladić na romobilu bori se za život nakon sudara s automobilom

Mladić na romobilu bori se za život nakon sudara s automobilom
×
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Sudar se dogodio u večernjim satima

12.7.2026.
15:49
Jaga Komazec
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 22.30 sati u Pirovcu teško je ozlijeđen vozač električnog romobila.

Nesreća se dogodila na raskrižju državne ceste D8 s Ulicom put sv. Ante i Ulicom dr. Franje Tuđmana. U sudaru su sudjelovali muškarac (30) na električnom romobilu i automobil slovenskih registracija kojim je upravljao slovenski državljanin (75).

Vozač romobila zadobio je teške ozljede opasne po život te je prevezen u KBC Split.

Policija provodi izvide kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.

Prometna NesećaPirovacElektrični RomobilTeške Ozljede
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike