Mladić na romobilu bori se za život nakon sudara s automobilom

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Sudar se dogodio u večernjim satima
U prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 22.30 sati u Pirovcu teško je ozlijeđen vozač električnog romobila.
Nesreća se dogodila na raskrižju državne ceste D8 s Ulicom put sv. Ante i Ulicom dr. Franje Tuđmana. U sudaru su sudjelovali muškarac (30) na električnom romobilu i automobil slovenskih registracija kojim je upravljao slovenski državljanin (75).
Vozač romobila zadobio je teške ozljede opasne po život te je prevezen u KBC Split.
Policija provodi izvide kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.