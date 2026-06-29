HDZ-ov načelnik objavio uznemirujuću snimku dječaka na romobilu: 'Ovo više nema smisla'

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić (HDZ) podijelio je na društvenim mrežama snimku za koju kaže da ga je duboko uznemirila te još jednom upozorio na opasnosti koje električni romobili predstavljaju kada ih koriste djeca.

Na snimci, koja je nastala na cesti iznad Cavtata, neposredno prije skretanja za hotel Croatia, vidi se dječak kako električnim romobilom vozi suprotnom prometnom trakom.

U jednom trenutku iz suprotnog smjera nailaze dva automobila, a dječak se tek tada pomiče prema središnjoj crti kolnika dok vozila prolaze neposredno uz njega.

'Video me zgrozio'

Lasić je poručio da je snimku objavio kako bi upozorio roditelje na moguće posljedice neopreznog korištenja električnih romobila.

"Danas sam dobio na uvid jedan video koji me zgrozio. Osjećam potrebu podijeliti ga kao upozorenje svim roditeljima koji svojoj djeci bezbrižno daju električne romobile i slična prijevozna sredstva", napisao je.

Dodao je kako ne očekuje da djeca u potpunosti razumiju opasnosti koje ih vrebaju u prometu, zbog čega odgovornost, smatra, prvenstveno leži na odraslima.

"Teško je očekivati da dijete bude svjesno što je učinilo, ali zato moramo biti svi mi", poručio je.

Traži stroža pravila za električne romobile

Načelnik Konavala podsjetio je da se i ranije zalagao za ograničavanje korištenja električnih romobila u Cavtatu, no nakon što je pogledao ovu snimku smatra da bi trebalo razmotriti i znatno strože mjere.

Po njegovu mišljenju, trebalo bi otvoriti raspravu čak i o potpunoj zabrani slobodne prodaje električnih romobila.

"Ovo jednostavno više nema smisla", napisao je.

Podsjetio na nedavne tragedije

U svojoj objavi Lasić je upozorio i na nekoliko teških prometnih nesreća u kojima su stradala djeca vozeći električne romobile. Među njima je spomenuo i slučaj iz Konavala, kao i smrt 14-godišnjaka iz okolice Metkovića koji je nakon pada s romobila zadobio smrtonosne ozljede glave.

Na kraju je zamolio građane da ne pokušavaju javno identificirati dječaka sa snimke niti objavljivati podatke o njegovoj obitelji.

"Ako netko prepozna dijete, nemojte javno objavljivati njegovo ime ni ime obitelji. Smisao ove objave nije prozivanje, nego upozorenje. Ako poznajete roditelje, pokažite im ovu snimku. Dok je još na vrijeme", poručio je Lasić.