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Milijunske kazne prijete Cetinskoj krajini! Bulj optužio HDZ: 'Građani plaćaju njihov nerad'

Milijunske kazne prijete Cetinskoj krajini! Bulj optužio HDZ: 'Građani plaćaju njihov nerad'
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Od Vlade RH traži hitno pronalazak zakonitog privremenog rješenja za odlagalište Mojanka te dovršetak Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

17.7.2026.
17:26
danas.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Gradonačelnik Sinja Miro Bulj optužio je HDZ da odgovornost za dugogodišnje kašnjenje izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lećevica prebacuje na građane i komunalna poduzeća.

Bulj upozorava da Čistoći Cetinske krajine prijeti kazna od 400.000 eura te ovrha od 1,5 milijuna eura iduće godine, što bi, kako tvrdi, moglo ugroziti radna mjesta i funkcioniranje sustava gospodarenja otpadom.

Poziva na političku odgovornost

Od Vlade RH traži hitno povlačenje, kako navodi, nepravedne uredbe, pronalazak zakonitog privremenog rješenja za odlagalište Mojanka te dovršetak Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Također poziva na političku odgovornost župana Blaženka Bobana, Ante Sanadera, Tomislava Šute i svih koji su, prema njegovim riječima, godinama upravljali projektom bez konkretnih rezultata.

"Neću dopustiti da građani Sinja i Cetinske krajine plaćaju cijenu više od 21 godinu HDZ-ovih obećanja i nerada. Uz radnike Čistoće i građane stat ću do kraja", poručio je Bulj.

Miro BuljHdzGospodarenje Otpadom
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