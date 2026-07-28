Pogrebnik uzimao novac od ožalošćenih, a tijela pokojnika držao u hladnjači poduzeća

Posmrtni ostaci mrtvorođenčeta gotovo su dvije godine ležali u vrećici na podu rashladne komore jednog pogrebnog poduzeća. To je samo jedna od šokantnih priča koje su izašle na vidjelo tijekom izricanja presude Robertu Bushu (48), dok su deseci članova obitelji odavali počast svojim najmilijima čija su tijela bila oskvrnuta u njegovoj tvrtki "Legacy Independent Funeral Directors" sa sjedištem u engleskom Hullu, piše Metro.co.uk.

Scene užasa otkrivene su u ožujku 2024. godine, dok je Bush bio na odmoru. Nakon dojave policija je otkrila stravične prizore u pogrebnom poduzeću. Pronađeno je 35 tijela pokojnika u naprednim fazama raspadanja te pola tone ljudskog pepela. Neka tijela, uključujući i mrtvorođenče, stajala su tamo mjesecima pa čak i godinama nakon što je obiteljima rečeno da su pokopani ili kremirani.

Bush je ožalošćenim obiteljima predavao lažni pepeo neznanaca, dok je tijela njihovih najmilijih ostavljao neprekrivena i zapuštena u prostorijama poduzeća. Mnoge su obitelji taj lažni pepeo već bile rasule ili držale u domovima. Tvrdio je da ima problema s protokom novca za plaćanje kremacija, ali je kroz poduzeće od 2017. do 2024. godine primio preko 3 milijuna funti. Velik dio novca trošio je na luksuzan život, a prebacio je i preko 879.000 funti na račun svoje supruge. Također je krao novac iz kutija za humanitarne donacije s pogreba.

Vjerovala je da je njezina beba kremirana

Jasmine Beverley bila je jedna od stotina žrtava vlasnika pogrebnog poduzeća Roberta Busha, kojem se izriče presuda na Kraljevskom sudu u Hullu. Na sudu su se čuli uzdasi članova obitelji dok su se opisivali detalji. Njezin sin, Sunny, rođen je mrtav kada je bila trudna oko 18. tjedana. Vjerovala je da je kremiran i pokopan. No, umjesto toga, njegovi sićušni ostaci ležali su na podu prostorija Legacy Independent Funeral Directors, pohranjeni u nečemu što je policajcu izgledalo kao vrećica za dokaze.

"U toj se vrećici nalazila bijela pamučna gaza. Izgledala je poput medicinske gaze za previjanje kakve se koriste u bolnicama. Policajac je rastvorio gazu, a unutra se nalazio sićušan predmet za koji je isprva pomislio da je ptić. Iako isprva nije bio siguran, posumnjao je da je riječ o ljudskom fetusu", opisao je tužitelj Chris Paxton na sudu.

Dijete je oko struka imalo dvije identifikacijske narukvice koje su potvrđivale da ga je u svibnju 2022. rodila Beverley. Kada je na vidjelo izašao skandal vezan uz način na koji je Bush vodio svoje poslovanje, policija je ženu obavijestila o njezinu sinu.

Bio je u hladnjači, na podu

"Otkrila sam da je još uvijek bio ondje, gotovo dvije godine nakon što smo održali pogreb i dali ga kremirati, što zapravo nije bio slučaj. Pronašli su ga u hladnjači, na podu, u vrećici. Bilo je vrlo potresno saznati da se ono za što smo mislili da se dogodilo - zapravo nije dogodilo", rekla je Beverley. Sunnyjevim bližnjima naposljetku je rečeno gdje su se čuvali njegovi posmrtni ostaci.

"Uvijek smo se pitali gdje je pronađen i nismo znali je li bio zajedno s ostalim ljudima. Kad smo saznali da je bio ondje s drugima, to mi je pružilo svojevrsnu utjehu jer nije bio sam", dodala je. Beverley je rekla da je Bush djelovao "ugodno", ali da je svojim nastupom punim poštovanja mnoge zavarao. Istaknula je kako je prošlo više od 18 mjeseci otkako su se obitelji pogođene tim skandalom obratile vlastima u Westminsteru, tražeći od vlade da postroži propise u pogrebnoj djelatnosti.

"Ne razumijem zašto odugovlače s tim, jer se većina krematorija i pogrebnih poduzeća već pridržava najboljih praksi. Želimo samo da se te najbolje prakse pretoče u zakonske odredbe kako bi se osiguralo da to područje bude zakonski regulirano". Bush je u travnju 2026. priznao krivicu za svih 67 točaka optužnice, uključujući sprječavanje zakonitog pokopa za 30 tijela, krađu i teške prijevare.