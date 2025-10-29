Umjesto da oplakuju, šokirali se kad su otvorili lijes: Član obitelji skoro umro zbog prizora

Pogrebni zavod Forest Lawn Covina Hills optužen je za gubitak tijela 44-godišnjeg Joeyja Espinose prije njegovog pogreba u Kaliforniji. Espinosina teta Laura Levario ispričala je da je shvatila da nešto nije u redu ulazeći u kapelicu na posljednji ispraćaj svog nećaka. Vidjela je lijes koji nije naručila, a tada je tek uslijedio šok.

U lijesu nije bio njezin rođak Joey.

"Tijelo nije bilo od mog nećaka, a lijes koji smo uzeli nije bio tamo", rekla je.

Joeyjeva slomljena obitelj tražila je da se njegovi posmrtni ostaci odmah pronađu za pravu sahranu, piše The Sun.

"Imao je zlatno srce. Bio mi je kao sin", rekla je sa suzama u očima.

Odveli ih u drugu sobu - i tamo je bilo krivo tijelo

Nakon tog mučnog iskustva, Laura je ispričala da je njezina obitelj odvedena u drugu sobu. Tamo je, također, bio pogrešan lijes. Osoblju je trebalo više od sat vremena da ih uputi u pravu sobu gdje su konačno mogli početi tugovati.

"Nisu znali gdje je tijelo mog nećaka", dodala je. Njezin suprug George doživio je srčani udar zbog akutnog stresa uzrokovanog kaosom. Tri dana je bio priključen na aparate za održavanje na životu prije nego što se probudio. Laura kaže da je to najgore iskustvo koje su doživjeli u životu.

Forest Lawn priznao je pogrešku i ponudili su obitelji 200 dolara kao ispriku. Međutim, troškovi sprovoda bili su nešto manje od 20 tisuća dolara.

Obitelj Espinosa sada tuži poduzeće zbog emocionalne boli i nemara.

"Umjesto da oplakuju svoju voljenu osobu, oni traže tijelo. Kad trošite toliko novca na mjesto poput Forest Lawna, pomislili biste da će stvari učiniti kako treba", rekao je njihov odvjetnik.

