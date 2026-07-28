Opet su ga zatekli pijanog za volanom pa je lažirao vlastitu smrt kako bi izbjegao kaznu!

Muškarac iz središnje kineske provincije Henan lažirao je vlastitu smrt uz pomoć obitelji kako bi izbjegao zatvorsku kaznu zbog vožnje u pijanom stanju.

Na njegovu veliku žalost, policija je ipak otkrila prevaru te ga je uhitila nakon višemjesečne potrage, izvijestile su lokalne vlasti.

Problem za muškarca prezimena Si započeo je u siječnju prošle godine, kada je uhićen jer je opet zatečen za volanom u alkoholiziranom stanju.

Policijskom provjerom utvrđeno je da je već dvaput ranije kažnjavan zbog istog prekršaja, što ga je suočilo sa zatvorskom kaznom od jednog do šest mjeseci.

Iz tog je razloga Si u lipnju prošle godine kupio lijes i po kući razbacao prazne bočice lijekova kako bi fingirao samoubojstvo predoziranjem, no njegova predstava nije stala samo na tome, već se izložio i rashladnoj opremi s ciljem da snizi temperaturu tijela.

Majka i baka zatim su organizirale kraće bdjenje tijekom kojeg su mu ispred susjeda glavu prekrile plahtom, što su objasnile riječima da su ga morale sakriti od očiju jer su ga lijekovi izobličili do neprepoznatljivosti.

Lijes su već prije sumraka spustile u zemlju, ali tek što se Siju učinilo da sve odradio kako treba i pobjegao u provinciju Yunnan, istražitelji su se uključili u priču jer im je puno toga bilo sumnjivo.

Tako su, primjerice, utvrdili da je obitelj o smrti policiju obavijestila tek nakon pogreba, a otkriveno je i to da je lijes kupljen unaprijed i da ne postoji apsolutno nikakav službeni dokument o smrti poput liječničke potvrde.

Također je uočeno da zapravo nitko osim majke i bake nikad nije ni vidio Sijevo tijelo, pa je naložena opsežna istraga.

Pregledom snimki nadzornih kamera, bankovnih transakcija i telefonskih zapisa potvrđene su sumnje policije da je Si živ, zbog čega je u srpnju prošle godine za glavnim junakom ove priče raspisana nacionalna tjeralica.

Si je uhićen je u travnju ove godine u Yunnanu te je u svibnju osuđen na pet mjeseci i novčanu kaznu od 20.000 juana (oko 2.800 američkih dolara).

Njegova majka i baka trenutačno se nalaze pod zasebnom kaznenom istragom zbog sumnje da su skrivale bjegunca.