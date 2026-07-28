Ostavili posao i dom: Putuju svijetom s dvoje djece, a u godinu dana uštedjeli su 17.000 eura

Ostavili su dom, posao i ustaljeni život te krenuli s dvoje male djece na put oko svijeta. Billie Van Der Walt i njezin suprug Selwyn danas tvrde da je to bila najbolja odluka koju su ikada donijeli. Tijekom godinu dana posjetili su devet zemalja uključujući Maldive, Kinu i Južnoafričku Republiku, a što je najvažnije, tvrde da su uštedjeli oko 15 tisuća funti (oko 17.000 eura) na obiteljskom proračunu, što nije zanemariv iznos.

Obroci u restoranima bez problema

U čemu je tajna? Najveća razlika za par su životni troškovi. Dok su u Velikoj Britaniji plaćali više od tisuću funti (oko 1200 eura) mjesečno za vrtić i oko 120 funti (oko 140 eura) tjedno za namirnice, u nekim su zemljama su za obiteljski ručak trošili samo pet do deset funti (između 6 i 11 eura). Značajno je jeftiniji i prijevoz. Obitelj može priuštiti obrok u restoranima i do tri puta tjedno. "Da smo se strože držali budžeta, mogli smo uštedjeti još više'', kaže Billie.

"Nakon što smo upoznali život u drugim zemljama, više ne možemo zamisliti da se trajno vratimo u Britaniju. Zahvaljujući uštedama, ne moram raditi i mogu biti mama s punim radnim vremenom. Nikada mi ne bi palo na pamet da je nešto takvo moguće'', kaže ova mama dvoje djece, dodajući da je život u Britaniji iznimno skup. "Zbog rastućih životnih troškova vjerojatno bismo morali naći drugi posao i žrtvovati još više vremena koje možemo provesti kao obitelj'', dodaje.

Veliki dio smještaja rješavaju putem tzv. ''house sittinga'', gdje zauzvrat za čuvanje kuće ili kućnih ljubimaca borave besplatno. Troškovi stanovanja su stoga minimalni, a djeca se obrazuju kod kuće.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Ove godine obitelj se vraća u Britaniju na nekoliko tjedana samo zbog sinovog petog rođendana i posjeta rodbini. No, samo za smještaj platit će oko tri tisuće funti (oko 3.500 eura). "Već imamo rezervirane karte za odlazak Britanije. Krenut ćemo za Tajvan, a zatim u Kinu'', najavljuje Billie njihove daljnje planove. "Još uvijek ne mogu vjerovati, ali odlazak iz Britanije bio je najbolje što nam se ikada dogodilo," zaključuje.

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