Užas u Međimurju: Išao u rikverc pa udario dijete, završilo je u bolnici

Vozač (22) završio je u varaždinskom zatvoru nakon što je u ponedjeljak u Piškorovcu izazvao prometnu nesreću u kojoj je ozlijeđeno dijete, izvijestila je međimurska policija.

Dvadesetdvogodišnjak je oko deset sati ujutro krenuo unatrag s kolnog ulaza na ulicu, a da se prije nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge. Pritom nije vodio računa o položaju vozila ni brzini te je naletio na pješaka, odnosno dijete.

"Uslijed naleta pješak je pao na kolnik te je privatnim vozilom prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je zadržan na promatranju dok će se ozljede naknadno okvalificirati", objavila je policija.

Nije imao vozaču

Ispostavilo se da je bio za volanom automobila zadarskih tablica kojemu je istekla prometna dozvola, a za njega nije imao ni ugovorenu policu obveznog osiguranja. Osim toga, nije imao ni valjanu vozačku dozvolu, a ispostavilo se da je u dvije godine nakupio devet negativnih prekršajnih bodova pa ni ne može dobiti novu vozačku do 2027. godine.

Policija je uhitila vozača te je uz optužni prijedlog priveden na Općinski sud. Dežurna sutkinja mu je odredila zadržavanje od 15 dana u varaždinskom zatvoru.

Automobil je prevezen na izvanredni tehnički pregled te su na njemu pronađene neispravnosti volana, svjetala, brisača, pneumatika i druge manjkavosti. Na temelju članka 229. stavak 8 Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozaču je oduzeto vozilo do daljnje odluke suda.