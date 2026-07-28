doc. Mladen Miškulin otkriva tehniku zahvaljujući kojoj pacijenti SB Arithere hodaju već prvi dan nakon operacije kuka

Među stručnjacima koji su sudjelovali na međunarodnoj edukaciji u Poljskoj u edukaciji kirurga o suvremenim metodama ugradnje umjetnog kuka bio je i doc. dr. sc. Mladen Miškulin, prim. dr. med., specijalist ortopedije iz Specijalne bolnice Arithera.

Foto: SB Arithera

Na međunarodnom programu „From Hip Surgery Skills to DAA Confidence: CEE DAA Practical Course with Actis™ Stem”, održanom u ustanovi WARSAW LAB - Instytut Medycyny Praktycznej u Poljskoj, doc. Miškulin bio je dio pozvanog stručnog tima zajedno s liječnicima iz Poljske, Austrije i Izraela.

Foto: SB Arithera

Program bio posvećen direktnom prednjem pristupu ugradnji endoproteze kuka, poznatom kao DAA, minimalno invazivnoj tehnici suvremene ortopedije usmjerenoj na poštedu okolnih tkiva. Ako već neko vrijeme razmišljate o pregledu, iskoristite priliku i naručite se na ortopedski ili bilo koji drugi specijalistički pregled u SB Arithera i ostvarite 20 % popusta.

Od stručnog predavanja do praktične edukacije kirurga

Doc. Miškulin u službenom je dijelu programa održao predavanje o različitim kirurškim pristupima u totalnoj endoprotezi kuka, njihovim prednostima i nedostacima.

Sudjelovao je i u praktičnoj edukaciji na modelima kroz Actis Sawbone Session, tijekom koje su liječnici mogli dodatno usavršavati tehniku izvođenja zahvata.

Uloga pozvanog predavača i sudjelovanje u praktičnom dijelu programa potvrđuju da se znanje i operativno iskustvo doc. Miškulina prepoznaju i u međunarodnom ortopedskom okruženju.

U sklopu tečaja obrađena je i primjena Actis endoproteze, suvremenog rješenja koje se u Specijalnoj bolnici Arithera ugrađuje od početka 2026. godine.

Foto: SB Arithera

Zašto je direktni prednji pristup ugradnji endoproteze kuka važan za pacijente?

Kod odabira kirurškog pristupa važno je uzeti u obzir stanje pacijenta, vrstu zahvata i očekivani tijek oporavka. Direktni prednji pristup omogućuje pristup zglobu kuka uz maksimalnu poštedu okolnih mišića i živaca.

„Minimalno invazivni prednji pristup ugradnji endoproteze kuka omogućuje vrlo male rezove, uz poštedu mišića i živaca. Tijekom zahvata tkiva se ne presijecaju, nego se pažljivo razmiču, što za pacijenta znači manju traumu i brži početak oporavka. Upravo zato pacijenti već prvi dan nakon operacije mogu ustati na noge i započeti s planskom fizikalnom terapijom”, ističe doc. dr. sc. Mladen Miškulin, prim. dr. med.

Mogućnost ustajanja već prvoga dana nakon operacije posebno je važna pacijentima koji strahuju od dugotrajnog ležanja, gubitka samostalnosti i sporog povratka normalnom životu.

Ranija aktivacija može pridonijeti kraćem boravku u bolnici i bržem uključivanju u individualno planiranu rehabilitaciju. Ipak, riječ je o tehnički zahtjevnoj operaciji koja od kirurga traži veliko iskustvo, precizno planiranje i kontinuirano stručno usavršavanje.

Operacija nije završetak, nego početak oporavka

Suvremeno liječenje bolesti kuka ne završava samim operativnim zahvatom. Za dobar rezultat jednako su važni pravilno postavljena dijagnoza, odabir odgovarajuće metode operacije i stručno vođena rehabilitacija.

U Specijalnoj bolnici Arithera pacijentima je na jednom mjestu dostupan cijeli put liječenja - od specijalističkog pregleda i dijagnostike, preko operacije, do fizikalne terapije, ciljanih vježbi i rehabilitacije u bazenu.

Takav povezani pristup pacijentu omogućuje jasniji plan liječenja i oporavka, bez potrebe za odlascima u više različitih ustanova.

„Operacija kuka danas se ne promatra samo kao zahvat kojim se uklanja bol. Cilj je pacijentu omogućiti stabilan, funkcionalan i što brži povratak svakodnevnom životu. Zato su važni iskustvo kirurga, precizno planiranje zahvata, suvremena tehnologija i dobro vođena rehabilitacija. Kada se sve to poveže, pacijent dobiva sigurniji put od dijagnoze do oporavka”, objašnjava doc. Miškulin.

Međunarodno iskustvo u službi domaćih pacijenata

Doc. Miškulin tijekom karijere kontinuirano usavršava znanje i kirurške vještine u međunarodnim institutima i klinikama. Područja njegove ekspertize uključuju endoprotetiku kuka, artroskopsku kirurgiju te liječenje prijeloma u području kuka, ramena, koljena i lakta.

Iza njega je i 25 godina aktivnog rada u vrhunskom sportu, tijekom kojih je bio liječnik hrvatskih reprezentacija u vaterpolu, alpskom skijanju i rukometu.

Sudjelovanje na međunarodnom programu nastavak je njegova stručnog usavršavanja, a znanja i tehnike predstavljeni na edukaciji dio su suvremenog pristupa liječenju pacijenata u SB Aritheri.

Za osobe koje se dulje vrijeme suočavaju s bolovima u kuku, otežanim hodanjem, smanjenom pokretljivošću ili bolovima pri ustajanju i penjanju stubama, prvi je korak pravovremeni pregled ortopeda.

Kod dijela pacijenata tegobe se mogu ublažiti fizikalnom terapijom, ciljanim vježbama i drugim oblicima konzervativnog liječenja. Kod uznapredovalog oštećenja zgloba ugradnja endoproteze može biti rješenje koje vraća pokretljivost, samostalnost i kvalitetu života.

Doc. dr. sc. Mladen Miškulin, prim. dr. med., pacijentima je dostupan u Specijalnoj bolnici Arithera u Zagrebu i Dubrovniku. Za termin pregleda u Zagrebu slobodno nas kontaktirajte na +385 1 23 04 074, a za dostupne termine u Dubrovniku pozivom na +385 20 440044.