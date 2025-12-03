Žena pronašla stopala pokojnog muža u čarapi: 'Nisu uopće marili za njegovo tijelo'

Udovica iz škotskog grada Dunoon izgubila je supruga u lipnju ove godine kada je nestao na putovanju. Mark (64) bio je marinac, a njegovu je smrt uzročio pad s trajekta, što je policija okarakterizirala kao samoubojstvo.

Kada je njegovo tijelo u listopadu isplivalo na obalu, Annette Federspiel preuzela je u bolnici zapečaćenu vrećicu s odjećom svog muža i odnijela je kući, piše The Sun.

"Vratili su nam njegove osobne stvari koje su strašno smrdjele", ispričala je Annette.

'Dodirnula sam Markova stopala'

Kada je Annette došla kući i krenula pregledavati stvari koje je dobila iz bolnice, uslijedio je šok.

"Izvadila sam stvari, a njegove su čarape bile teške. Kada sam gurnula ruke unutra, dotaknula sam Markova stopala. Počela sam plakati i otrčala u kuhinju po rukavice. Kad sam opet posegnula u čarape, izvukla sam Markova stopala", rekla je Annette.

"Što su to učinili Marku? Nisu uopće marili za njegovo tijelo. Zar nisu shvatili da mu u mrtvačnici stopala doslovno otpadaju?", zapitala se udovica.

Prije nego što je pogrebna služba došla po posmrtne ostatke, njezin 87-godišnji otac je došao zavezati vrećicu sa stopalima i iznijeti ju van.

"I djelatnici pogrebnog poduzeća i službenici za podršku u žalovanju su rekli da nikada nisu čuli nešto toliko užasno", kazala je Annette.

Policija odbacuje odgovornost

Umirovljeni mornarički ronilac Mark (64) nestao je na Dan očeva tijekom plovidbe od Gourocka prema Dunoonu, gdje je živio s Annette i kćeri Larom (22). Potraga za bivšim marincem, koji je bolovao od leukemije i depresije, obustavljena je nakon dva dana.

Četiri mjeseca kasnije, njegovo je tijelo isplivalo na površinu, a policija je smrt proglasila samoubojstvom. Vjeruje se da je škotska policija nakon toga ostavila vrećicu s njegovim stvarima u Sveučilišnoj bolnici Queen Elizabeth, kamo su njegovi posmrtni ostaci bili prevezeni.

Annette kaže da policija odbija preuzeti odgovornost. Tvrde da oni nisu rukovali osobnim stvarima te svaljuju odgovornost na pogrebno poduzeće.

