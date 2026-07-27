Hrvatska županija zaustavila širenje zaraze: 'Ovo je ključan čimbenik'

U Vukovarsko-srijemskoj županiji zasad nema novih slučajeva afričke svinjske kuge, a struka ističe da su za takav rezultat ključne dvije stvari – držanje virusa pod kontrolom u prirodi i odgovorno ponašanje ljudi koji se bave uzgojem svinja.

Jedna od najvažnijih mjera je smanjenje broja divljih svinja koje predstavljaju prirodni izvor zaraze. U Vukovarsko-srijemskoj županiji, u suradnji s lovcima, provodi se intenzivan izlov.

Zamjenik župana i načelnik Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije Darko Dimić istaknuo je kako je upravo kontrola populacije divljih svinja jedan od ključnih elemenata borbe protiv bolesti.

"Treba smanjiti izvor zaraze, a izvor zaraze se nalazi u divljoj svinji. Vukovarsko-srijemska županija po tom pitanju vrlo kvalitetno, u suradnji s lovcima, izlovljava i izlučuje divlje svinje", rekao je Dimić.

U ovoj lovnoj sezoni izlovljeno je 1355 divljih svinja, dok ih je prošle sezone bilo 815, što je gotovo 540 više.

"Ako nemate izvor zaraze, nemate ni odakle prenijeti zarazu. Izlov divljih svinja uistinu je ključan moment i vrlo bitan čimbenik u borbi protiv afričke svinjske kuge", poručio je Dimić.

Ipak, upozorava kako opasnost ne predstavljaju samo žive životinje, nego i lešine divljih svinja koje mogu ostati u šumama.

"Tu se mora biti oprezan i izbjeći svaki kontakt s njima", dodao je.

Važna uloga ljudi i pridržavanje mjera

Drugi ključni faktor u sprječavanju širenja bolesti je ljudski faktor, odnosno pridržavanje propisanih biosigurnosnih mjera.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji tijekom zimskog razdoblja provedene su pripreme za moguću novu pojavu bolesti. Održani su brojni sastanci, a stanovnicima su podijeljene informacije o tome kako spriječiti širenje zaraze.

Županija je izradila i letak koji je distribuiran jedinicama lokalne samouprave, a potom i svim kućanstvima na području županije. U njemu su objašnjeni simptomi afričke svinjske kuge, načini zaštite i mjere koje treba poduzeti kako bi se smanjio rizik od zaraze.

"U njemu piše što je afrička svinjska kuga, kako se protiv nje boriti, kako smanjiti zarazu i na koji način spriječiti da do nje dođe. Cilj je dobiti rezultate kakve sada imamo", rekao je Dimić.

Iako trenutačno nema novih slučajeva zaraze, nadležni upozoravaju da oprez mora ostati na visokoj razini.

"Ne možemo biti mirni. U susjednim državama i susjednim županijama afrička svinjska kuga je prisutna, tako da opreza nikad dosta. Moramo biti budni kao i do sada", zaključio je Dimić.

Iz Vukovarsko-srijemske županije poručuju kako je upravo kombinacija kontrole populacije divljih svinja i odgovornog ponašanja ljudi ključna za očuvanje trenutačne situacije bez novih slučajeva zaraze.