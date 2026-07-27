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OBJAVA S MAKSIMIRA /

Sad je i službeno: Smail Prevljak je novi igrač Dinama

Sad je i službeno: Smail Prevljak je novi igrač Dinama
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Prevljak je prošle sezone s 15 golova bio treći najbolji strijelac SHNL-a

27.7.2026.
21:49
M.G.
Sasa Miljevic/PIXSELL
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Smail Prevljak je novi igrač Dinama, službeno je potvrdio klub s Maksimira.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Prevljak, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, na Maksimir je stigao iz Istre 1961, a Plavi su za njega navodno platili 800 tisuća eura.

U Istru je Prevljak stigao na početku prošle sezone i u 34 nastupa postigao 15 golova, čime je bio treći najbolji strijelac lige.

U Dinamu će nositi dres s brojem 14.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

 
"Smail Prevljak novi je centarfor Dinama! Novi plavi 1️⃣4️⃣ prošle je sezone u dresu Istre s 1️⃣4️⃣ golova bio treći strijelac domaćeg prvenstva, a od ove će svojim iskustvom i istančanim osjećajem za gol dodatno pojačati napadački potencijal Dinama. Serbus, Smail, i sretno u plavom dresu!", stoji u objavi Dinama na društvenim mrežama.

 

 

Smail PrevljakDinamoIstra 1961HnlTransfer
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