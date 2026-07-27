OBJAVA S MAKSIMIRA /
Sad je i službeno: Smail Prevljak je novi igrač Dinama
Prevljak je prošle sezone s 15 golova bio treći najbolji strijelac SHNL-a
27.7.2026.
21:49
Sasa Miljevic/PIXSELL
Smail Prevljak je novi igrač Dinama, službeno je potvrdio klub s Maksimira.
Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.
Prevljak, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, na Maksimir je stigao iz Istre 1961, a Plavi su za njega navodno platili 800 tisuća eura.
U Istru je Prevljak stigao na početku prošle sezone i u 34 nastupa postigao 15 golova, čime je bio treći najbolji strijelac lige.
U Dinamu će nositi dres s brojem 14.
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