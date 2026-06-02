Nakon sunčanog utorka u Hrvatsku stiže novo pogoršanje: Prijete pljuskovi, nevere i tuča

Danas prolazno stabilnije, ali već krajem dana porast naoblake sa zapada uz kišu i pljuskove.

UTORAK

Od jutra pretežno sunčano, tek ponegdje umjerena naoblaka, a rano ujutro mjestimice u unutrašnjosti i magla. Puhat će slab, na istoku i umjeren zapadnjak, a uz obalu jugo, sredinom dana i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura na kopnu od 10 do 15, a na moru između 15 i 20 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, povremeno će biti umjerene naoblake, a zatim će se kasno navečer i u noći na srijedu jače naoblačiti, bit će i nestabilnije. Puhat će slab do umjeren vjetar, a temperatura oko 25, 26 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a bit će i malo toplije - dnevna temperatura do najviše 25 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano, tek je rijetko u Zagori uz jači razvoj oblaka moguć i poneki kraći pljusak. Prema večeri će jačati jugo, a temperatura između 26 i 29 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju sredinom dana pretežno sunčano, a onda će se prema večeri skupljati sve više oblaka, navečer će biti kiše i pljuskova, lokalno i izraženih. Jačat će jugo, a temperatura od 21 u gorju do 26 na moru.

DO KRAJA TJEDNA

U srijedu umjereno ili pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, moguća su i izraženija nevremena praćena obilnim oborinama, ponegdje i tuča. Bit će svježije, u drugom dijelu tjedna malo toplije, ali i dalje nestabilno, osobito u petak i subotu. U četvrtak i nedjelju djelomice sunčano i uglavnom suho.

Na Jadranu u srijedu promjenjivo i vrlo nestabilno, bit će kiše i pljuskova, moguće su i nevere. Puhat će umjereno, ponegdje i jako jugo, sjevernije bura. U četvrtak još na jugu poneki pljusak, drugdje sunčanije, zatim u petak nestabilnije na sjevernom dijelu, u subotu i u Dalmaciji. U srijedu svježije, a prema kraju tjedna porast dnevne temperature pa će za vikend biti i vrlo toplo.