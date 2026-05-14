U Mostaru započelo suđenje muškarcu optuženom za ubojstvo Aldine: 'Nisam kriv'

Na Kantonalnom sudu u Mostaru počelo je suđenje Anisu Kalajdžiću, kojeg se tereti za kaznena djela teškog ubojstva žene i nedozvoljenog držanja oružja.

Kalajdžić je optužen za ubojstvo Aldine Jahić, koje se dogodilo u studenome prošle godine u Mostaru. Kako je za Klix.ba potvrdila glasnogovornica Kantonalnog suda u Mostaru Anela Redžić - Kalajdžić se izjasnio da nije kriv.

Na današnjem ročištu pročitana je optužnica, službeno potvrđena prošlog mjeseca.

Za što ga se tereti?

Optužnica ga tereti za dugotrajno i sustavno zlostavljanje, uhođenje i prijetnje smrću upućene dvjema osobama. Prema navodima optužnice, od rujna 2024. do siječnja 2025. u više je navrata prijetio smrću bivšoj djevojci N. M.

Tužiteljstvo navodi i da je agresivno postupao prema drugoj žrtvi, bivšoj djevojci Aldini Jahić. U optužnici se detaljno opisuje upad u stan, fizičko nasilje, uhođenje ispred fitness centra te poruke putem aplikacija u kojima je navodio da će žrtva "biti samo njegova ili ničija" te da posjeduje vatreno oružje.

"Dana 16. studenoga 2025. godine oko 18 sati, na autobusnom kolodvoru u Mostaru, nakon što je prethodno nabavio pištolj koji je neovlašteno držao kod sebe, ispred fitness centra dočekao je A. J., koja je ondje trenirala, te joj zadao više udaraca u glavu i prsa. A. J. je, strahujući za vlastiti život, potrčala prema hotelu 'T..' na Trgu Ivana Krndelja u Mostaru i preplašeno prolaznicima govorila da pozovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem, nakon čega je ušla u restoran 'B..' i mobitelom nazvala policiju”, navodi se u optužnici.

Prema optužnici, Kalajdžić je potom pronašao žrtvu u toaletu restorana dok je ponovno pokušavala pozvati pomoć te joj je, pucajući iz pištolja u području sljepoočnice, zadao smrtonosne ozljede od kojih je preminula na mjestu događaja.