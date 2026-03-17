Sjaj i bijeda Hollywooda: Najskandaloznije obitelji medija
Dok svjetla reflektora obasjavaju crvene tepihe i raskošne vile, iza kulisa najmoćnijih obitelji Hollywooda često se odvijaju drame koje zasjenjuju i najluđe filmske scenarije.
Od medijskih magnata do reality zvijezda i tehnoloških vizionara, njihovi životi isprepleteni su skandalima, sudskim bitkama i dubokim obiteljskim razdorima koji desetljećima hrane medijske stupce i fasciniraju javnost.
Kardashian-Jenner: Imperij izgrađen na drami
Obitelj Kardashian-Jenner nije izmislila slavu, ali ju je pretvorila u globalni poslovni model. Sve je započelo 2007. godine objavom intimne snimke Kim Kardashian s tadašnjim dečkom Ray J-em, skandalom koji je postavio temelje za reality carstvo. Iako je Kim isprva tužila distributersku tvrtku, na kraju se nagodila za navodnih pet milijuna dolara, a snimka je postala kulturološki fenomen. Od tada, njihov put bio je popločan kontroverzama: od propale prepaid kreditne kartice 'Kardashian Kard' namijenjene tinejdžerima, koja je ugašena zbog lihvarskih naknada, do Kiminog braka s Krisom Humphriesom koji je trajao samo 72 dana, potaknuvši optužbe da je cijeli događaj bio samo medijski trik.
Posljednjih godina drame su postale ozbiljnije. Dugotrajan i kaotičan razvod od Kanyea Westa donio je javne optužbe na račun Kim, dok je obitelj nedavno tužila pjevača Ray J-a za klevetu nakon što ih je javno povezao s federalnom istragom protiv glazbenog mogula Seana 'Diddyja' Combsa. Čak i zdravstveni problemi, poput Kimine dijagnoze aneurizme 2025. godine, postaju središnja tema njihova reality showa, dokazujući da za njih ne postoji granica između privatnog i javnog.
Beckhamovi: Pukotine u zlatnom kavezu
Dugo smatrani britanskim 'kraljevskim parom', David i Victoria Beckham desetljećima su gradili imidž savršene obitelji i uspješnog brenda. No, taj je imidž bio na kušnji više puta, a najozbiljnije 2004. godine, kada je Davidova bivša osobna asistentica Rebecca Loos ustvrdila da je imala aferu s nogometašem. Victoria je priznala da je to bilo 'najteže razdoblje' njezina života, u kojem se osjećala kao da su 'jedno protiv drugoga'.
Ipak, najveći udarac 'Brendu Beckham" došao je iznutra. Početkom 2026. godine, najstariji sin Brooklyn javno se distancirao od roditelja, optužujući ih za kontrolirajuće ponašanje i davanje prioriteta imidžu nad obitelji. Višegodišnji tihi rat između Victorije i njezine snahe Nicole Peltz, koji je navodno započeo zbog vjenčanice, eskalirao je do te mjere da su se članovi obitelji međusobno blokirali na društvenim mrežama, a Brooklyn je obnovio bračne zavjete bez prisustva ijednog člana svoje obitelji.
Murdochovi: Stvarni život kao 'Nasljeđe'
Ako je ijedna obitelj poslužila kao stvarna inspiracija za popularnu seriju Nasljeđe (Succession), onda je to medijska dinastija Murdoch. Glava obitelji, 94-godišnji Rupert Murdoch, posljednjih je godina vodio žestoku bitku kako bi osigurao da kontrolu nad njegovim carstvom, koje uključuje Fox News i News Corp, preuzme najstariji sin Lachlan. U pokušaju da izigra neopozivi obiteljski trust, Rupert je pokušao isključiti svoje ostalo troje djece, Jamesa, Elisabeth i Prudence, iz procesa odlučivanja.
Međutim, sud u Nevadi presudio je protiv njega, navodeći da je djelovao u 'lošoj vjeri' i pokušao izvesti 'pažljivo orkestriranu šaradu'. Sudska drama otkrila je duboki ideološki i osobni raskol u obitelji, pri čemu je James javno kritizirao oca zbog širenja dezinformacija i negiranja klimatskih promjena. Saga je na koncu završila nagodbom vrijednom 3,3 milijarde dolara, kojom su se James, Elisabeth i Prudence odrekli svojih upravljačkih udjela u zamjenu za isplatu, zapečativši sudbinu jedne od najmoćnijih medijskih kuća na svijetu.
Mračna strana moćnika: Od Diddyja do Muska
Nisu samo obiteljske dinastije te koje pune stupce skandalima. Životi dvojice iznimno moćnih pojedinaca, Seana "Diddyja" Combsa i Elona Muska, postali su sinonim za kontroverze.
Nekadašnji hip-hop mogul Sean 'Diddy' Combs našao se u središtu najvećeg pravosudnog skandala u modernoj glazbenoj industriji. Suočen s više od 70 civilnih tužbi za seksualno zlostavljanje i silovanje, Combs je u svibnju 2025. osuđen na zatvorsku kaznu zbog optužbi povezanih s prostitucijom. Iako je oslobođen težih optužbi za trgovinu ljudima, federalne racije na njegove posjede otkrile su dokaze o višednevnim seksualnim zabavama poznatim kao 'freak offs', koje su uključivale drogu i prisilu.
S druge strane, najbogatiji čovjek svijeta, Elon Musk, poznat je po kaotičnom privatnom životu. U potpunom je prekidu odnosa s ocem Errolom, kojeg je opisao kao 'zlo ljudsko biće' i koji se suočava s teškim optužbama za zlostavljanje. Musk ima najmanje 14 djece s četiri različite žene, uključujući i djecu s podređenom zaposlenicom, što je pokrenulo pitanja o poslovnoj etici. Najbolniji je, međutim, njegov javni sukob s transrodnom kćeri Vivian, koja se odrekla oca optužujući ga za okrutnost i odsutnost.
Od reality televizije do sudnica i obiteljskih domova, životi ovih moćnika podsjetnik su da iza blještavila slave i neizmjernog bogatstva često leže duboke ljudske tragedije i nerješivi sukobi. Njihove priče, koliko god bile šokantne, ostaju neodoljiva saga koju javnost prati bez daha.
Dokumentarac 'Beckhamovi: Rat u obitelji' gledatelji će moći pratiti na platformi Voyo od srijede, 18. ožujka, kada službeno stiže u ponudu.
