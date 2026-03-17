Stiže novac za Hrvate koji rade jednu važnu stvar: Evo kako do tisuća eura, rok već curi

Zagrebačka županija će u ovoj godini poduprijeti rad udruga i drugih neprofitnih organizacija koje se bave zaštitom okoliša i prirode s 100.000 eura, što je za 20.000 eura više u odnosu na prošlu godinu, priopćeno je u utorak. Iz Županije podsjećaju da je lani na taj način uz njihovu financijsku podršku uspješno realiziran 31 projekt eko udruga.

Natječaj za prijavu programa i projekata eko udruga za ovu godinu otvoren je do 15. travnja, a mogu se javiti udruge upisane u Registar udruga i neprofitne organizacije upisane u Registar neprofitnih organizacija, koje su registrirane i djeluju te svoj projekt provode na području Zagrebačke županije ili, iznimno, ako nisu registrirane na području Županije, svoj projekt provode za korisnike s njezinog područja.

Najmanji iznos financijske potpore koji se može odobriti po pojedinom projektu je 700 eura, a najveći 5.300 eura, a prijavitelj može prijaviti i ugovoriti jedan projekt. Iz Županije ističu da će prioritet kod dobivanja sredstava imati projekti koji promoviraju načelo održivog razvoja, konkretno smanjivanja količine nastalog otpada, odvojeno prikupljanje otpada, recikliranje te kompostiranje biorazgradivog otpada, kao i projekti usmjereni na zaštitu i očuvanje sastavnica okoliša - zrak, tlo i vode.

Prednost će imati i projekti koji su usmjereni na očuvanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti kroz revitalizacije te čišćenja divljih odlagališta otpada uz uspostavu mjera za sprječavanje ponovnog nastajanja divljih odlagališta, kao i projekti vezani uz razvoj obnovljivih izvora energije.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Hrvati žive duže od Srba, a kraće od Slovenaca? Umirovljenici otkrili tajnu dugovječnosti