NATO nemoćan pred Trumpom? Objavljena zabrinjavajuća analiza: 'Ovo je posljednje upozorenje'

Sve je jasnije da je američki predsjednik Donald Trump ozbiljan u namjeri da od Danske preuzme Grenland, unatoč upozorenjima da bi takav potez uništio NATO savez, napisala je u srijedu Deborah Haynes, urednica za sigurnost i obranu Sky Newsa, koja prati najveće strane vijesti diljem svijeta.

Trump je svjestan da nijedna europska država ne bi ozbiljno takav potez pokušala zaustaviti silom jer bi izgubila. Vjerojatno se kocka s time da bi Washington mogao proći nekažnjeno jer ostatak NATO-a treba Sjedinjene Države više nego što Trump treba njih, navodi se u analizi.

Haynes naglašava da je Trump u pravu u jednoj stvari - s obzirom na to da se većina NATO država desetljećima pretjerano oslanja na američku vojnu moć, naoružanje i tehnologiju, sposobnost saveza da se brani bez SAD-a, a kamoli da se suprotstavi američkim prijetnjama, postala je opasno narušena.

Ujedinjeno Kraljevstvo u posebno nesigurnom položaju

Iako se Ujedinjeno Kraljevstvo profiliralo kao najmoćnija europska vojna sila u NATO-u, nalazi se u posebno nesigurnom položaju. Njezine oružane snage profitirale se od "posebnog odnosa" sa SAD-om, ponajviše kroz partnerstvo u području nuklearnog oružja, uključujući projektile i podmornice koje lansiraju nuklearne bojeve glave. Britanska vlada tvrdi da je njezina nuklearna sposobnost neovisna, no jasno je da je odnos s Amerikom ključan.

Isto tako, na bojištu ključnu ulogu imaju takozvani "omogućujući kapaciteti", poput obavještajnih podataka sa satelita koji služe pronalaženju i praćenju ciljeva, sposobnosti elektroničkog ratovanja za zaštitu aviona, ratnih brodova i tenkova, kao i logističke opskrbe, koja je svakoj vojsci neophodna za nadopunjavanje zaliha, prijevoza postrojbe i opreme.

Ujedinjeno Kraljevstvo u svakom ratnom scenariju polazi od pretpostavke da će djelovati sa SAD-om, čija su kopnena vojska, mornarica i zrakoplovstvo daleko brojniji i bolje opremljeni. Zbog te činjenice, britanske vlade godinama su štedjele na "omogućujućim kapacitetima". Većina drugih država članica NATO-a na sličan se način oslanja na SAD, a također treba spomenutiu da britanske i druge NATO oružane snage koriste veliku količinu američke vojne opreme poput borbenih zrakoplova F-35, pomorskih ophodnih zrakoplova P-8 i helikoptera Chinook.

'Posljednje upozorenje'

Planovi koji je izradio Vrhovni saveznički zapovjednik za Europu (SACEUR), najviši vojni zapovjednik saveza, čiju je funkciju uvijek obnašao američki časnik, za obranu teritorija država članice oslanjanju se na doprinose sve 32 članice. Međutim, SAD i dalje ima dominantnu ulogu, iako se europski saveznici i Kanada pripremaju na scenarije u kojima bi se smanjilo djelovanje američkih vojnika.

Danska premijerka Mette Frederiksen upozorila je da bi američki napad na saveznicu NATO-a značio kraj saveza i sigurnosti, no s obzirom na to da bi upravo ostale NATO članice bile najveći gubitnici raspada takvog sigurnosnog poretka, postoji mala mogućnost da će te riječi obeshrabriti, ocjenjuje Haynes u analizi za Sky News.

"Ovo bi trebalo biti posljednje upozorenje za Ujedinjeno Kraljevstvo, Europu i Kanadu da više nikad ne dopuste da se nađu u tako slaboj poziciji", zaključuje Haynes.

POGLEDAJTE VIDEO: Zna se što Trump želi sa Grenlandom? Evo tko će što vikati u narednim danima