Žene su odabrale! Zaboravite nogometaše i košarkaše, ovo su najprivlačniji sportaši na svijetu...

Britanska stranica Illicit Encounters, poznata po svojim anketama o ljubavnim i društvenim temama, provela je zanimljivo istraživanje među ženama o tome tko su najseksi sportaši na svijetu. Rezultati su iznenadili mnoge.

Na prvom mjestu našao se 17-godišnji Luke Littler, čudo od djeteta iz svijeta pikada, koji je u vrlo kratkom vremenu osvojio sportski svijet, ali i, čini se, ženska srca. Na drugoj poziciji završio je karizmatični Tyson Fury, svjetski prvak u boksu, dok je treće mjesto pripalo mladom vozaču Formule 1, Landu Norrisu.

Pikado ima još jednog predstavnika u vrhu. Luke Humphries zauzeo je četvrto mjesto, a peti je teniska zvijezda Carlos Alcaraz, jedan od najmlađih Grand Slam pobjednika u povijesti.

U drugom dijelu ljestvice našli su se i neki globalno poznati sportaši i miljenici medija:

Travis Kelce (američki nogomet) – 6. mjesto, i to vjerojatno zahvaljujući i vezi s pjevačicom Taylor Swift,

Jude Bellingham (nogomet, Real Madrid) – 7. mjesto,

Jack Draper (tenis) – 8. mjesto,

Erling Haaland (nogomet, Manchester City) – 9. mjesto,

Anthony Joshua (boks) – 10. mjesto.