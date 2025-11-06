CIES objavio popis najvrjednijih igrača iz Hrvatske i Srbije, na popisu samo tri igrača iz HNL-a

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je popis najvrjednijih igrača u hrvatskoj i srpskoj ligi.

CIES, koji se bavi nogometnim istraživanjima i redovito objavljuje razne nogometne statistike, tako je plasirao potencijalno najskuplje pojačanje u povijesti Dinama, Diona Drenu Belju (23), na prvo mjesto, dok je drugi reprezentativac Srbije Vasilije Kostov (17), koji igra za Crvenu zvezdu. Slijede dva igrača Partizana – Jovan Milošević (20) i Andrej Kostić (18), dok top pet zatvara Portugalac Tomas Handel (24). Na popisu se nalaze još dvojica igrača iz HNL-a, a to su Adriano Jagušić, koji je nedavno dobio iznenađujući pretpoziv među Vatrene, i Sergi Dominguez, koji je ljetos stigao u Dinamo iz Barcelone.

