Sarajevo se oprašta od kralja narodne glazbe: Od 19 sati uživo pratite okupljanje na Net.hr-u

Kralj narodne glazbe

Rođen 20. studenog 1953. u selu Knežina, Bešlić je bio više od pjevača - bio je glas Bosne i Hercegovine, izvor i melankolije i nade. Karijeru je započeo krajem 70-ih, a od početaka je nosio težinu i ljepotu ljudskih emocija kroz pjesme poput "Vraćam se majci u Bosnu", "Prvi poljubac" i "Miljacka" - komadi koji su postali himne ljubavi, tuge i doma.

Njegov opus, diskografija koja traje od albuma "Sijedi starac" 1981. pa do novijih izdanja poput albuma "Trebević" iz 2020., ostaje njegovo vječno naslijeđe. Iako je glas koji je obilježio nekoliko generacija utihnuo, njegove pjesme će nastaviti živjeti u rukama mladih izvođača koje je nadahnuo, u nostalgičnim večerima kad njegovi stihovi dotaknu srca svih prisutnih.

