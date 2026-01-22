Dvije godine nakon zagrebačkog finala, večeras drugačiji obračun starih poznanika
Teksutalni prijenos utakmice Hrvatska- Španjolska pratite putem portala Net.hr
NAJAVA
Nije scenarij kojem su se nadali ni jedni ni drugi. Hrvatska i Španjolska, reprezentacije koje su prije dvije godine u Zagrebu igrale veliko finale i borile se za naslov europskog prvaka, večeras će u Beogradu igrati za peto mjesto.
I jednima i drugima ostao je gorak okus nakon propuštene prilike za borbu za odličja. I Hrvatska i Španjolska već su osigurale nastup na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti 2027. godine, no to ne mijenja činjenicu da se večeras igra za ponos, identitet i dres koji nose.
Najbolje je sve sažeo kapetan Marko Bijač, čije riječi savršeno najavljuju večerašnji ogled:
“Mi ovdje predstavljamo Hrvatsku. To nam mora biti prva misao. Nije se puno spavalo nakon prošle utakmice, ali moramo biti svjesni koga i kako predstavljamo i tako pristupiti utakmici.”
