barakude u bazenu /

Dvije godine nakon zagrebačkog finala, večeras drugačiji obračun starih poznanika

Dvije godine nakon zagrebačkog finala, večeras drugačiji obračun starih poznanika
Foto: Slobodan Sandic/pixsell

Teksutalni prijenos utakmice Hrvatska- Španjolska pratite putem portala Net.hr

22.1.2026.
16:54
Sportski.net
Slobodan Sandic/pixsell
Utakmica za 5. mjesta Europskog prvenstva
22.01.2026
20:30
0
Hrvatska
 
:
0
Španjolska
 

NAJAVA

Nije scenarij kojem su se nadali ni jedni ni drugi. Hrvatska i Španjolska, reprezentacije koje su prije dvije godine u Zagrebu igrale veliko finale i borile se za naslov europskog prvaka, večeras će u Beogradu igrati za peto mjesto.

I jednima i drugima ostao je gorak okus nakon propuštene prilike za borbu za odličja. I Hrvatska i Španjolska već su osigurale nastup na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti 2027. godine, no to ne mijenja činjenicu da se večeras igra za ponos, identitet i dres koji nose.

Najbolje je sve sažeo kapetan Marko Bijač, čije riječi savršeno najavljuju večerašnji ogled:

“Mi ovdje predstavljamo Hrvatsku. To nam mora biti prva misao. Nije se puno spavalo nakon prošle utakmice, ali moramo biti svjesni koga i kako predstavljamo  i tako pristupiti utakmici.”

Tekstualni prijenos dvoboja Hrvatske i Španjolske pratite od 20:30 putem portala Net.hr

POGLEDAJTE VIDEO: Maja Oštro Flis se javila iz Malmoa

VaterpoloEuropsko Prvenstvo U Vaterpolu 2026Vaterpolo EpHrvatska španjolskaBeograd
