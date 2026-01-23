FREEMAIL
Tri stotinke odlučile /

Odermatt slavio u superveleslalomu, dvostruko slavlje Švicaraca

Odermatt slavio u superveleslalomu, dvostruko slavlje Švicaraca
Foto: Fabrice Coffrini/afp/profimedia

U poretku skijaša u superveleslalomu vodi Odermatt s 425 bodova

23.1.2026.
13:59
Hina
Fabrice Coffrini/afp/profimedia
Švicarac Marco Odermatt pobjednik je superveleslaloma kojeg su skijaši u petak vozili za Svjetski kup u Kittzbuehelu, drugo je mjesto zauzeo njegov sunarodnjak Franjo Von Allmen, a treće mjesto Austrijanac Stefan Babinsky.

Odermatt je do druge pobjede u Kitzbuehelu pobjede došao s vremenom 1:08.41, Von Allmen je imao samo tri stotinke sporije vrijeme (1:08.44), a Babinsky 25 stotinki (1:08.66).  Odermattu je ovo bila 53. pobjeda u Svjetskom kupu, od kojih je 17 u superveleslalomu. 

U poretku skijaša u superveleslalomu vodi Odermatt s 425 bodova, drugi je Austrijanac Vincent Kriechmayr koji je danas bio sedmi, s 267 bodova, a treći Babinsky  s 243 boda. U ukupnom poretku Odermatt s 1.205 bodova, ima gotovo dvostruko više (587) od Norvežanina koji skija pod brazilskom zastavom Lucasa Pinheira Braathena. Treći je Norvežanin Atle Lie McGrath s 578 bodova. 

