Kakva predstava hrvatskih skijaša u Wengenu! Dvojac sve iznenadio, čeka nas uzbudljiv nastavak

1.Atle Lie McGrath 52.89

2.Loic Meillard 53.29

3.Henrik Kristofferson 53.29

Krenuo je Tvrtko, nažalost velika je razlika u prvom sektoru, isti trend se nastavlja i u drugom i trečem gdje možemo vidjeti veliki zaostatak i prije samoga kraja, Ljutić nažalost ulazi u cilj kao 47. sa zasotatkom 4 sekunde i sedam stotinki za McGrathom. To bi bilo to od prve vožnje!

Čekamo vidjeti kako će odvozi Tvrtko Ljutić, koji nastupa predzadnji.

Sjajan dan hrvatskog skijanja! Čak dvojica skijaša ušla su u drugu vožnju, nažalost vidjeli smo nekoliko odličnih predstava iz četvrte jakosne skupine vozača koji su ušli u drugu vožnju čime je naš Samuel Kolega završio ispod top 30

Rodeš je odlično krenuo, u prvom sektoru ima zaostatak od 41 stotinke što je bolje od prijašnjih natjecatelja, van Filipa Zubčića, prema prvim sekvencama mogli bi očekivati čak trojicu Hrvata u drugoj vožnji, Rodeš je odlično nastavio u drugom sektoru, nema pomicanja zaostatka, vidjeli su se razlike u trećem i četvrtom sektoru ali i dalje doovljno da osigura top 10!. Bravo Istok

Istok je spreman spustiti se!

Sljedeći vozači nisu nastavili Filipov trend, jer nismo vidjeli niti jedan odličan prolaz sa dobrom pozicijom već su odradili dosta ziheraški pristup. U samom nastavku trebamo još vidjeti Istoka Rodeša koji je će krenuti sa 31. mjesta i Tvrtka Ljutića u samoj završnici

Filip je za sada odlično krenuo iz kučice, u prvom sektoru imao je samo devet stotinki zaostatka, drugi i treći sektor poprilično su isti, zaostatak postoji ali i dalje je minimalan, hrvatski vozač i dalje drži zanimljivu prednost unutar normalne granice, i ulazi u cilj sa zaostatkom od 1.60, trebalo bi pohvaliti njegov četvrti sektor koji koji je treće najbrže vrijeme prve vožnje.

Još malo i kreće Filip Zubčić!

Vozači iz druge i jakosne skupine nakon kolege nisu pretjerano impresionirali, najbolje vrijeme imao je Michael Matt koji je sa 21.mjesta došao u top 10.

Samuel je počeo svoju prvu utrku, u svim sektorima izgledao je dosta mirno ali je veliki problem pošto je iz svakog sektora sve više povečanje zaostatka, te je na samom koncu u cilju bilo tri sekunde, što bi trebalo biti dovoljno za drugu vožnju, ali nije odvozio u svojim mogučnostima

Vinatzer je ušao u cilj sa 11. mjesto, slijedi Kolega!

Nakon prvih 15 vidio trend ispadanja od čak posljednjih 6 skijaša- 5 ih je palo, posljednji od tih je bio Popov, zanimljivo je vidjeti kako će Samuel Kolega koji nastupa nakon Alexa Vinatzera.

Krenuo je spust u Wengenu i dok čekamo prve hrvatske predstavnike vidjeli smo Loic Meillarda i Henrika Kristoferssona koji su praktički odovzili jednaku utrku, (53.29), njih dvojicu jedino je za sada uspio spustiti sa postolja McGrath koji je bio u prvoj vožnji brži 40 stotinki, Važno je napmenuti kako za sada imamo čak 4 odustajanja i pada u top 20, Hallber,Nef, Ryding i Amiez.

Najava

Najveće slalomske utrke u legendarnom Wengenu danas, 18. siječnja, donose novu priliku hrvatskim skijašima u sezoni koja zasad ne ide prema očekivanjima. Nakon niza rezultatskih razočaranja, upravo bi slalom na slavnoj stazi Lauberhorn mogao poslužiti kao prijeko potreban zaokret.

Hrvatske boje u slalomu branit će četvorica skijaša. Samuel Kolega nakon ispadanja iz prvih 15 po WCSL-u ulazi u utrku s nepovoljnim startnim brojem, kakav već dugo nije imao – krenut će kao 19. Filip Zubčić, koji se još uvijek drži unutar prvih 30 skijaša svijeta, startat će 29., a bodovi su mu u ovoj fazi sezone itekako potrebni. Istok Rodeš lovit će bodove odmah iza elitne tridesetorice, sa startnim brojem 31., dok će Tvrtko Ljutić imati najteži zadatak – u utrku će krenuti 67., gotovo s kraja startne liste.

Prva slalomska vožnja na rasporedu je u 10 sati, dok će se druga voziti od 13 sati. Stazu za prvu vožnju postavlja trener austrijske reprezentacije, dok će drugu vožnju dizajnirati trener norveške reprezentacije, što dodatno naglašava zahtjevnost današnje utrke.

Uvertira u slalomski program bio je jučerašnji spust za Svjetski kup, u kojem je ponovno dominirao Švicarac Marco Odermatt. Na domaćem terenu upisao je uvjerljivu pobjedu s vremenom 1:33.14, čime je stigao do četvrte uzastopne pobjede u Wengenu. Drugo mjesto zauzeo je Austrijanac Vincent Kriechmayr s 79 stotinki zaostatka, dok je treći bio Talijan Giovanni Franzoni, koji je kasnio 90 stotinki.

Odermatt je ovom pobjedom dodatno učvrstio status apsolutnog vladara Svjetskog kupa. Ukupno mu je to bila 52. pobjeda u karijeri, a zanimljivo je kako je u Wengenu slavio dvaput 2024. godine te još jednom ove sezone, potvrdivši posebnu vezu s legendarnom stazom.

